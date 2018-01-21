美：支持中國入世貿錯誤

2018-01-21

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國貿易代表署十九日發布年度報告指出，中國和俄國都沒有遵守世貿組織（ＷＴＯ）倡導的市場經濟政策，也未履行加入ＷＴＯ時的某些承諾；報告直接表示，美國在錯誤的條件下支持中國加入ＷＴＯ，中國根本無意成為市場經濟。

美貿易代表署：中國無意成為市場經濟

華府智庫「戰略暨國際研究中心」學者甘思德受訪表示，美中貿易大戰即將來臨，包括台灣在內的國家都應做好準備。他預期，美國總統川普發表國情咨文後，美國將陸續針對中國所謂的不公平貿易採取行動，且不是局部和小規模的，因為川普政府認定這是一個嚴重的結構性不平衡，目前有數個政府部門正研擬方案並進行協調，未來二、三個月會看到具體作為。

中國於二○○一年加入ＷＴＯ，俄國則是二○一二年成為會員。美國貿易代表署依法每年必須向國會提交中、俄履行加入ＷＴＯ的調查報告。貿易代表萊席爾批評，兩份報告顯示，全球貿易體系受到那些不肯開放市場公平貿易和參與的主要經濟體的威脅，這些做法不符ＷＴＯ以市場為基礎的理念，違反ＷＴＯ的基本原則。

報告指中國扭曲市場 ＷＴＯ無法制約

貿易代表署在長達一六一頁的中國執行報告中指出，美國明顯地犯了錯誤，支持中國以不足以成為一個開放、市場導向的貿易體系的條件加入ＷＴＯ，且ＷＴＯ的規則已無法制約中國扭曲市場的行為，因ＷＴＯ並不是以一個國家領導的經濟體做為創立的理念。

報告指出，與五年前相較，情況更為惡化。美國曾多次試圖在ＷＴＯ透過雙邊努力來改善，但都失敗，因為中國決策者根本沒有興趣變成一個真正的市場經濟。報告表示，中國當局不允許美國公司在科技移轉或智財權授權上自己做決定，繼續強迫或要求外國公司以移轉科技做為確保投資案或其他審批的前提。

報告認為，中國決心維持國家在經濟中的領導角色，持續追求促進、指導和支持國內工業的政策；同時，積極地阻礙和傷害外國公司，即使與ＷＴＯ以市場為基礎的理念不符，並違反ＷＴＯ的基本原則。

貿易代表署表示，中國政府採取的眾多手段是前所未見的，其餘ＷＴＯ成員不使用這樣的手段，包括大規模的國家介入，以及推展中國企業的支持手段，主要用以限制和歧視外企，造成外企在產品、科技和服務方面的虧損。