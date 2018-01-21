保護主義升溫 三國對台祭反傾銷

2018-01-21

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普上任後推美國優先政策，貿易保護主義升溫，台灣一次面對三宗反傾銷案，包括馬來西亞擬對我國冷軋不鏽鋼、韓國擬對PET薄膜課徵反傾銷稅，印度則對我國隔熱／防塵薄膜展開反傾銷調查。

經濟部貿易局表示，馬來西亞去年啟動對台灣、中國、韓國及泰國等出口的冷軋不鏽鋼產品進行反傾銷調查，日前公布相關報告，建議對台灣廠商課徵○％至十四．○二％反傾銷稅。官員說明，本案有燁聯、華新麗華等五、六家廠商被調查，稅率不一，預計二月八日前做出終判。

官員指出，馬國已先對台灣廠商課徵臨時反傾銷稅十三．七七％至五十二．一七％，本次建議稅率大幅降低，算是爭取到「比較好」的結果。不過，台灣輸往馬國的冷軋不鏽鋼產品市占率達三、四成，負面影響是否稍減，有待觀察。

南韓則擬對我國聚對苯二甲酸乙二酯薄膜（PET Film）課徵反傾銷稅，此案應訴成果較差。貿易局指出，南韓已對我PET薄膜產品課徵臨時反傾銷稅五．二三％，調查後建議課徵八．六八％，除了稅率提升，中國、日本未列入調查，不利我國唯一被調查的廠商新科光電在韓競爭。

貿易局說明，台灣相關產品在南韓市占率僅約四％，中、日市占率高卻未被調查，可能是韓廠將台廠視為主要競爭對手，因而提起申訴。

另外，印度將對我國的隔熱／防塵薄膜（Sun/Dust control film）展開反傾銷調查。官員指出，印度並未公布產品稅則稅號範圍，初估影響沒那麼大。

對於一次有三個國家對台灣產品採取反傾銷稅措施，貿易局官員表示，川普上任後，各國保護主義氛圍升溫，課徵反傾銷稅的案件多出一到兩成，尤其美國、印度及土耳其三國最多。

貿易局呼籲，他國展開反傾銷調查階段，業者應積極填復問卷應訴，貿易局也提供相關應訴費用補助，最多四成、最高三百萬元，廠商可透過各公會向貿易局申請。