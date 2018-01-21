貿易戰一觸即發 中嗆︰美會輸更多

2018-01-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，包括前美國國安顧問海德里（Stephen Hadley）在內的商業代表團最近訪問中國，會見中共政治局常委汪洋、中共領導人習近平核心經濟智囊劉鶴等人，傳達川普總統準備對中國採取強硬貿易行動的警訊；不料，中國官方卻有恃無恐，認為川普在虛張聲勢，還說「雙方都輸，但你（美國）會輸得更多」。華府和北京的預期鴻溝，可能導致美中貿易走上對撞路徑。

美國即將宣布多項攸關中國的貿易調查結果，包括鋼鐵和鋁品進口是否危及國安、是否對進口太陽能板課徵新關稅、以及中國涉竊取智慧財產的「三○一條款」調查，且美國會跨黨派議員正推動嚴審中資收購美國科技業。川普日前受訪表示，三○一調查結果可能對中國處以大「罰金」。

不過，北京許多專家認為，華府不會願意付出破壞兩大經濟體當前貿易動態的重大經濟代價。中國與全球化智庫（ＣＣＧ）高級研究員何偉文表示，美國調查「可能只是要威脅中國做交易」。據悉，北京評估即使川普對中國課徵針對性關稅，也僅占美中商品和服務貿易額的幾個百分比而已。

接近中國商務部人士表示，美國若根據三○一調查結果課徵關稅，將會自食其果；雙方應透過協商解決、「應坐下來討論」，美國若要求合理，中方也不想上ＷＴＯ（世貿組織）申訴。新加坡國立大學貿易專家王江雨表示，中國官員不會對美中貿易戰感到緊張，因為先前透過談判就化解了幾次三○一調查，例如一九九二和一九九五年。

不過，美國商務代表團成員指出，中國政府沒弄清楚，川普政府對此「極其認真」，不會滿足於三兩下就被打發。由美國前資深官員組成的跨黨派商業代表團一週前訪問北京，包括小布希政府的國安顧問海德里、商務部長古鐵雷斯（Carlos Gutierrez）在內，向中國高層傳達美中貿易摩擦「未受到控制」、華府很快採取「重大行動」的可能性高、北京「所剩時間已不多」等訊息。

訪問團人士描述北京高層反映，「我們聽到的是，雙方都輸，但你會輸得更多」。前美國財政部次長、現任國際金融協會總裁亞當斯說，中國可能的報復是先衡量行動是否符合ＷＴＯ規定，然後慢慢擴大對美企的壓力，例如轉向空中巴士採購飛機以替代美國波音。