投資人無所畏 美股再飆新高

2018-01-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普上任滿一週年，聯邦政府可能關門在即，但美股十九日仍收紅。受到監管機構更靠近鬆綁銀行業規範的報告出爐激勵，美股史坦普五百指數、那斯達克指數收盤都再創新高。信評機構惠譽（Fitch）表示，部分聯邦政府機構關門，雖不會直接影響美國主權信評「AAA」評等和「穩定」展望，但未來將觀察是否進一步受預算決策不穩和債限僵局的影響。

在消費類股領漲下，美股主要指數都收紅，史坦普五百指數收漲○．四％、至二八一○．三點，科技股為主的那斯達克指數收漲○．六％、至七三三六．三八點，雙雙刷新歷史新高；道瓊工業指數收漲○．二％、報二六○七一．七二點。

不過，美國十年期公債殖利率觸及逾三年半最高，升破二．六五％；債券殖利率和價格變動相反，殖利率升高意味價格下滑。投資銀行Stifel Nicolaus經濟分析師皮耶格薩表示，美債「超大幅變動」，凸顯市場對聯準會（Fed）等央行另次政策移動、對成長和通膨超過趨勢的預期。

川普就職週年面臨「政府停擺」的難堪賀禮，但美股交易員似乎不認為事態嚴重。安聯環球投資達拉斯投資長麥肯尼說，「市場大多對此感到疲乏」，過去一年投資人漠視種種壞消息，對北韓威脅、英國脫歐不當一回事，政府關門相較只是軟柿子，非空前未見。

Fed副主席奎爾茲十九日公布鬆綁銀行業監管的行動路線，包括：簡化資本規定、全面修改金融危機後的交易限制、對Fed的壓力測試進行重大調整等。他指出：「過度複雜的監管帶來混淆，不能促進安全體系的目標。」