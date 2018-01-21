25年3度斷炊 公務未全停擺

2018-01-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國總統川普與國會間未能就預算案於十九日午夜達成協議下，聯邦政府部分機構即陷於停擺，所幸多數機構可望繼續運作，影響很可能沒想像中大，而包括這次在內，過去廿五年來，美國政府已三度「關門」，頻率比過去數十年來高很多。

部分機構早有準備 維持運作

據報導，許多聯邦機構早有準備，將以所剩經費維持運作，亦將繼續提供和從事若干至關重要、不可或缺的服務及工作，例如國務院、國土安全部、國防部、運輸部、聯邦航空總署（ＦＡＡ）、環保署等。

國務院指出，該院仍將以官員能動用的經費持續運作，直到現有經費用罄。國土安全部也說，由於該部人員被視為「必要人員」，故其近九成公務員的工作將不受影響。美國國防部十九日表示，其包括在阿富汗、敘利亞以及打擊恐怖團體在內的諸多業務將繼續推動，部長馬提斯也會按原定計畫訪問亞洲。

運輸部現有約五．五萬名公務員中，僅卅七％將因此休無薪假，但航管員、鐵路巡視員仍將守在工作崗位上。ＦＡＡ雖將暫停航空器的登記註冊，但其約二．五萬名攸關飛安的公務員將繼續提供服務。

環保署署長普魯特十九日發電郵通知員工下週照常上班。白宮行政管理與預算局局長穆瓦尼表示，與二○一三年那次不同，國家公園仍將對外開放，惟將暫停垃圾清運。由於社福經費並非仰賴年度撥款，故社會安全署五．三萬名員工未受波及。

一九九五年十二月至九六年一月間，共和黨為迫使總統柯林頓簽署平衡預算協議，造成聯邦政府停擺三週，但除國家公園與申辦護照外，多數美國民眾所受影響並不大。上次關門則是二○一三年十月，起因為共和黨裡的「茶黨」保守派人士反對被稱為「歐巴馬版健保」的「可負擔照護法」，導致美國政府關門十六天，大部分機構的業務受影響、八十五萬公務員放無薪假。另外，柯林頓政府九五年十一月時亦曾短暫「停機」五天，而七七到八一年的卡特政府，更是大約每年都停擺一次，每次平均十一天。八○年代雷根八年總統任內共六度關門，每次則僅一到兩天。