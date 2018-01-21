臨時預算未過 美政府「關門」

2018-01-21

川普就職週年陷窘境 80萬公務員被迫休無薪假

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普就職屆滿一週年的廿日，由於美國參議院未在期限前通過一項臨時預算法案，導致聯邦政府無法獲得足夠撥款，部分局處自該日午夜起被迫暫停運作，讓掌握行政和立法優勢的川普政府顏面盡失。白宮和民主黨雖互相指責對方須負責，但仍在幕後持續角力協商，盼儘快結束政府停擺的窘境，避免對兩黨年底國會大選選情造成影響。

川普取消週年慶 談判破局

美國聯邦政府二○一八財政年度從去年十月一日開始，但因共和、民主兩黨談不攏長期預算，屢次以臨時預算維繫政府運作。隨著上一筆預算十九日到期，而供政府運轉至下月十六日的新預算，又因兩黨在移民和邊境政策上無共識而卡關，川普特地取消佛州海湖莊園的就職週年慶祝，在白宮與參院民主黨領袖舒默協商，但參院最終仍以五十票同意、四十九票反對，不足過關門檻六十票否決該案，部分機構將關閉，「非必要服務」將暫停，軍隊、飛航、醫療、郵政等不受影響，約八十萬聯邦僱員則被迫休無薪假。

兩黨互指責 持續角力協商

川普曾指歐巴馬須為政府停擺負起責任，但自詡「談判高手」的川普此次未能力挽狂瀾，反而批評民主黨蓄意讓政府關門，以削弱共和黨減稅法案之功。他廿日砲轟民主黨將政治置於國家安全、軍人家庭、弱勢兒童、政府服務民眾的能力之上，諷道「這不是國會議員、而是礙事魯蛇的行為」，並戲稱此為「舒默停擺」；隨後更推文諷刺民主黨挾持美國合法公民為人質，將非法移民置於軍隊、國安和邊境安全的重要性之前。白宮則指出，除非政府恢復運作，否則不會與民主黨討論非法移民的處境。

然而，舒默隨後反擊該事件應稱為「川普停擺」，指稱共和黨掌握白宮和國會兩院，與民主黨合作、以維持政府運作，本來就是共和黨的職責。舒默還提到，川普拒絕兩黨談成的妥協，也未針對「童年入境暫緩遣返（ＤＡＣＡ）」計畫施壓共和黨配合，譴責川普才是造成混亂的元凶。

參院共和黨領袖麥康奈已提出一項動議，讓聯邦政府獲得一筆可運作至下月八日的臨時預算，但舒默等民主黨人所提出的預算，僅供政府再運作四至五天，藉此迫使雙方在此期間緊鑼密鼓就移民問題取得共識。然而，路透指出，儘管雙方承諾會儘快完成協商，但兩黨如今更不可能做出讓步，因為一旦被外界認定是導致政府關門的罪魁禍首，可能影響到今年底國會大選的選情。華盛頓郵報民調指出，四十八％的美國人認為，川普和共和黨須為政府關門負責，另有廿八％則歸咎於民主黨。