我軍方官員：美新國防戰略 與台軍事交流可望精進

2018-01-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部公布最新「國防戰略報告」，和以往不同的是，美國明指中國、俄羅斯是「主要挑戰者」，因此美方將採取更具「攻擊性」的軍事立場。對於世界強權群雄崛起，國防部發言人陳中吉昨表示，我國是區域和平、穩定維護者，國軍現階段就是做好相關戰訓整備，未來會持續扮演這樣的角色。

這份「國防戰略報告」是美國總統川普、美國國防部長馬提斯上任後首度公布，有別於以往「國防戰略報告」多著重於反恐作為，此次特別強調中國、俄羅斯對美國未來的挑戰。

這份篇幅十一頁的報告，未提及「台灣」、「台海」等字眼，但強調中國藉由強勢行使經濟實力，也藉由軍事現代化等作為，持續為周邊國家帶來威嚇，為此，美國將以軍事現代化改革因應。

董立文：美發展成「蜘蛛網戰略」

我軍方官員表示，雖然美國「國防戰略報告」並未提及台灣，但也點出中國對鄰國的潛在威脅，我國雖不會捲入大國之間的紛爭，盡可能維護區域穩定與國人安全，未來建軍備戰、演訓，甚至和美國的軍事交流工作，不會因此受影響，還會盡可能地精進。

台灣智庫諮詢委員董立文分析，美國在亞洲的安全戰略部署，已自「扇形戰略」發展成「蜘蛛網戰略」。「扇形戰略」即是以美國為扇子軸心，和各個身為「扇骨」的盟邦合作，例如「美日安保條約」、「美韓軍事同盟」即是如此。但就日本和菲律賓建立軍事合作關係，近期更欲與澳洲簽署軍事合作協議等跡象觀察，美國盟邦之間已逐漸形成「蜘蛛網」，範圍也從「亞太」擴及至「印太」。

董立文表示，美國仍是我國未來主要助力，隨著美國在亞洲戰略改變，我國應思考在此架構下，可在國安、國防層面扮演何種角色、提供哪些援助？我方和其他美國盟邦之間，仍存在合作的想像空間。