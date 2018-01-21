世衛明開執委會 我未洽友邦提案

2018-01-21

民團批外交部不積極 今年接到邀請函機率更低

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）今年度執委會將於週一登場，外交部表示，目前主力著眼於參與世衛大會（ＷＨＡ），沒有打算在執委會提案。外交部並強調，已有多個友邦及理念相近國家採取「具體行動」助我推案，其中包括進洽ＷＨＯ幹事長特沃德羅斯與秘書處。

外交部：多國將有「具體行動」助我推案

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉昨表示，請友邦協助在執委會提案的成本很低，外交部不把資源用在這件事上，卻花費力氣打壓民團與立委；台灣聯合國協進會理事長蔡明憲則批評，不在執委會提案，今年接到邀請函的機率就更低，外交部應儘早提出，累積台灣的國際能量。

林世嘉批評，當前如國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL），多由中國人擔任主要幹部，醫療組織是台灣最有機會在國際間彰顯價值的方式，若連自己都不提案，其他支持力量也無法有具體動作，呼籲外交部「要在執委會提案才能維持能量」。

蔡明憲則說，在執委會提案討論，對台灣是比較有利的方式，因中國不希望看到台灣議題在國際場合討論，因此即便在執委會討論不能做決定，還是能替台灣累積國際能量；蔡明憲說，他對總統蔡英文保守被動的做法相當不以為然，「為什麼台灣要忍氣吞聲？」

我國曾在二○○二年、二○○六年與二○○八年，三次於執委會中洽請友邦提案。二○○二年時，塞內加爾、格瑞那達、尼加拉瓜、瓜地馬拉及查德五國政府應我政府之請，致函ＷＨＯ幹事長布琅蘭，要求將邀請我以觀察員身分參加之提案，列入ＷＨＡ臨時議程。二○○六年，貝里斯、宏都拉斯及尼加拉瓜等三友邦，則分別為我要求執委會將「邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ及考慮採取適當措施協助其能就ＷＨＯ相關會議與疾病管制機制做有意義參與」一案，列入臨時議程。

二○○八年，薩爾瓦多、巴拉圭、聖多美普林西比等三個台灣友邦則提案促「國際衛生條例」（ＩＨＲ）應納入目前未涵蓋的國家和地區，隔年衛生署接獲ＷＨＯ來函表示，以「台北聯絡點」（contact point in Taipei）將我納入ＩＨＲ，當有重大公衛事件發生時，可直接與ＷＨＯ聯繫。

外交部國際組織司副司長王良玉表示，我國今年推動參與ＷＨＡ，將爭取受邀以「觀察員」身分出席五月ＷＨＡ大會做為優先目標，會透過「讓台灣醫衛實力被看見」的做法，也會盡力「讓台灣聲音被聽到」，讓國際社會及各界人士充分瞭解台灣立場。