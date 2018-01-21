航路爭議 黨政高層批中以商圍政

2018-01-21

北京有責任與我方協商 勿倒果為因

〔記者李欣芳、蘇永耀、施曉光／台北報導〕民航局對於仍繼續飛行M503航路的中國東方及廈門航空，暫不核准春節加班機，以反制中國片面啟動M503南往北等四條航路，中國台企聯會長王屏生卻發文抗議我政府損害中國台商權益，黨政人士昨指出，北京當局有責任與我方進行協商，而不是動員親中台商、媒體倒果為因「教訓」台灣，這不是面對問題、解決問題的態度。

黨政人士強調，依據國際民航規範或兩岸在二○一五年達成的共識，M503等四條爭議航路的啟用，無論基於區域安全，乃至於民航飛安，北京當局都有責任與我方進行協商。

對於王屏生等人批評政府拿自己同胞祭旗、踐踏台商人權等，黨政人士嚴詞批評指出，這是中共慣用的代言人手法，企圖轉移陸方蠻橫啟用航路焦點。事實上，台企聯是中國大陸的社會團體，其章程就已清楚載明接受國台辦的指導，台企聯秘書長還是由國台辦交流局長轉任，與其說是為台商，其實就是代表國台辦的說法，因此民眾必須理解，部分台商人士如王屏生之流，配合中共立場胡說八道、昧於良心的說詞所求為何？

陸委會：提供台商安全便利返鄉途徑

陸委會昨也發出聲明強調，政府願意盡力提供台商安全及便利的返鄉途徑，但對於中國航空公司加班機申請，確有審慎評估之必要，為避免返鄉民眾困擾，民航局已提早告知加班機核准情形，並鼓勵其他中國籍航空公司申請增班。

陸委會表示，政府肯定台商對台灣經濟發展及兩岸和平的貢獻，誠摯歡迎台商返台過節，並願意盡全力提供台商安全及便利的返鄉途徑。但人命無價，飛安不容妥協，政府有責任維護平安返鄉的權利，東航及廈航不理會我民航局勸說，執意飛行不安全航路，造成我台金、台馬航線飛安疑慮，因此我方對兩家航空公司的加班機申請，確實有審慎評估之必要。

對於兩岸春節加班機可能生變，海基會已於十八日主動聯繫中國上海、南京、福州等受影響八個航點的台商協會疏通。海基會表示，經主動聯繫溝通與詳細說明後，各地台商會長都能理解政府考量，並希望政府在台商權益與飛安顧慮之間，解決返鄉過年需求，建議雙方針對飛安應儘速展開「技術性協商」。