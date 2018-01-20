賣油北韓吞藥輕生 台商喊冤：被中國栽贓

2018-01-20

陳世憲激動 「要以死明志」

〔記者黃良傑、洪定宏、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄商人陳世憲遭控，投資「比利恩88號」油輪及租香港籍「方向永嘉號」油輪公海駁油給北韓，違反聯合國制裁行動，高雄地檢署依偽造文書罪送辦，諭令一百五十萬元交保，陳世憲昨疑吞藥明志，被家人送醫獲救，他喊冤怒吼「被中國栽贓」。

稱透過中國掮客 約公海交貨

雄檢表示會依法理情處理該案，送醫事件不影響偵辦進度。

據了解，陳應訊時曾說「賣油給北韓又不犯法」，後來又說不知情，指是綽號「張總」的中國商人，透過中國掮客「小劉」購買六百噸油品，每噸油可獲十五至廿美元差價，約在公海交貨駁油，去年九月租船載運，事前不清楚買方是北韓；檢方對其說法持保留態度。

陳指不知賣北韓 檢態度保留

陳世憲昨疑吞下過量安眠藥送醫獲救，但家人否認他仰藥輕生，反而是陳主動向媒體喊冤，激動怒吼「我被中國栽贓了」、「我要以死明志」，家屬摀他嘴阻止他說話；目擊者說，陳送醫時意識清楚，能自報姓名。

檢方查知，陳世憲長期經營海上加油站業務，擁有多家漁業公司，在馬紹爾共和國設立「比利恩油品集團」，旗下有兩艘登記巴拿馬籍的五千噸級油輪比利恩18號、比利恩88號，專門運送油品賺差價。

比利恩88號油輪於去年十月在公海賣油給北韓，被美國全球鷹無人偵察機拍到公海駁油交易，陳世憲因虛偽登載運輸油品出口目的地，被依偽造文書罪送辦，法務部也依「資恐防制法」啟動首次目標性金融制裁措施。

「資恐防制法」擬凍結陳世憲的國內外資產，除了陳個人及扶養親屬的家庭生活之必要財物，或財產上利益外，想動用其他金錢都須獲得授權，陳面臨抽銀根及資金凍結的壓力。

檢調指出，比利恩88號、方向永嘉號油輪於去年十月中旬，分別從日本、韓國載運油品，到公海駁油給北韓船舶，涉違國際禁運決議，南韓持證據於去年十一月廿四日扣押「永」輪。