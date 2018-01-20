美發表最新血液檢測 抽血一次驗8癌

2018-01-20

〔編譯魏國金、記者吳亮儀／綜合報導〕美國研究人員十八日指出，一種名為「CancerSEEK」的癌症血液檢測新法，可在八種癌細胞擴散至身體其他地方前被檢驗出來，整體準確率約七十％，其中最易被驗出的是卵巢癌，當中有五種癌症：卵巢、肝、胃、胰臟以及食道癌目前沒有早期發現的篩檢方法。

整體準確率約七十％ 卵巢癌最易被驗出

美國約翰霍普金斯大學針對一千零五位癌症患者進行「CancerSEEK」抽血驗癌實驗，發現卵巢癌最易檢出，其次依序為肝、胃、胰臟、食道、大腸、肺與乳癌，其檢出率在三十三％到九十八％之間，整體機率為七十％。在目前沒有篩檢可用的五種癌症中，其檢出率為六十九％至九十八％之間。當中八十三％的病例，甚至可驗出癌細胞位置。

這項非侵入性檢驗的原理，是針對十六種癌症基因的DNA突變以及十種循環蛋白質生物標記程度進行綜合分析。一旦罹癌時，這些突變的DNA與特有蛋白質會進入血液，若提前察覺便可及時治療。

未來例行篩檢若採用 費用約一萬五千元

發表在「科學」期刊的該研究報告指出：「CancerSEEK的最終目標是在出現症狀時就檢測出癌症。」未來若例行的篩檢計畫使用該法，預估每人五百美元（台幣約一萬五千元）以下。

倫敦瑪麗王后大學巴特茲臨床實驗中心副主任索拉特（Mangesh Thorat）指出，第一期癌症的檢驗敏感度相當低，僅四十％，第一期與第二期癌症的總檢出率也僅六十％，這項癌症篩檢方法仍需進行大量研究；英國劍橋大學癌症流行病學教授法羅（Paul Pharoah）也補充，八十％驗出的癌症為第二或第三期，已相當晚期。

研究人員也對八一二名健康者進行試驗，結果有七人被誤判為陽性結果，倫敦癌症研究院分子癌症學教授透納（Nicholas Turner）說，一％的陽性誤判率或許看來很低，但在大規模篩檢中卻是一大問題。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，有效的癌症檢查方式應該準確度至少達到九成以上，只有七成其實不太夠，離市場預期的目標還有一段距離。