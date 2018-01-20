搶救少子化 政院將推多項措施 0～2歲 月發2500津貼

2018-01-20

育兒津貼不排富 一年估需一二○億

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣少子化問題日益嚴重，行政部門正在研擬具體的解決對策，據透露，行政院指示衛福部研議全面發放育兒津貼，衛福部長陳時中日前向閣揆賴清德提出簡報表示，全面發放每月二千五百元零到二歲的「兒童照顧津貼」，所需財源經試算一年需一二○．六九億元。

行政院未來可望推出全面發放兒童照顧津貼與私幼公共化補助等多項措施，以搶救少子化問題，目前育兒津貼設有排富門檻，僅針對所得稅率在廿％以下發放，包括父母有一方未就業的家庭自己帶小孩，每月的育兒津貼二千五百元，中低收入戶發給四千元、低收入戶是五千元，政院規劃未來則是全面發放這項津貼，且不排富。另外，教育部也在政院指示下規劃私幼公共化等補助。

賴揆去年十二月廿七日在年終記者會表示，台灣老人人口今年將超過十四％，邁入高齡社會，要是不採取措施，二○五六年台灣人口會降到二千萬人以下。

補助私幼公共化 續推非營利幼兒園

鑑於台灣當前的生育率約一．一七人，賴揆盼在二○三○年時生育率要達到一．四人。在具體政策上，賴揆也表明，針對零到二歲的幼兒，將檢討提出幼兒照顧津貼，持續推動社區公共托育；對二歲到五歲兒童，將持續推動公立與非營利幼兒園，並邀請私立幼兒園加入公共化政策。

資深官員表示，目前透過保母帶小孩的托育補助，也有排富門檻，也是所得稅率在廿％以下才有，每月給三千元補助，中低收入戶則補助四千元，低收入戶補助五千元，行政院並指示要將育兒津貼與托育補助研議整合。

鼓勵生育研議對策 農曆年前後定案

行政院規劃要全面發放「兒童照顧津貼」，至於為何現行育兒津貼與托育補助都有排富，未來擬發放的兒童照顧津貼則不排富？官員表示，這是因台灣少子化的問題相當嚴重，為鼓勵生育，因此不宜排富。

行政院發言人徐國勇表示，政府針對少子化提出的對策尚在研議中，將在農曆年前後定案。知情官員則說，有關政府將推出措施，已透過政院「育人攬才及移民政策專案會議」討論過多次，將在農曆年後宣布少子化對策。