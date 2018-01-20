國民黨擬徵召賴峰偉 回鍋選澎縣長

2018-01-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖縣黨部昨通過提名作業，建請黨中央徵召民調勝出的前縣長賴峰偉參選下屆縣長，原表態不選的賴也改口稱願全力以赴，為藍軍奪回澎湖版圖。

陳光復陣營：平常心

針對賴峰偉將回鍋參選，現任縣長陳光復陣營表示平常心以對，不會因對手是誰而停下腳步，未來仍將繼續專心縣政推動，以實質政績爭取選民支持連任。

曾任兩屆澎湖縣長的賴峰偉，擔任過考選部長，尋求連任時曾擊敗過陳光復，澎湖縣長任內以取締毒電炸魚、收購三層網、成立海洋小學及廣設青青草原等政策著稱，同時為澎湖首位博士縣長，政績在全國名列前茅，至今仍為澎湖人津津樂道。

賴峰偉在國民黨主席初選時，支持前衛生署長詹啟賢，被歸類為非現任主席吳敦義人馬，因此先前傳出可能由前立委林炳坤人馬、副議長陳雙全，及前縣長王乾發人馬、澎湖縣黨部主委呂永泰二人擇一參選，但期間經過兩次民調，民調結果賴峰偉以四十四．五勝過現任縣長陳光復的廿六．九，黨內互比也贏過其他四人，因此縣黨部以勝選為考量，建請中央徵召賴峰偉披掛上陣。

由於賴是回鍋參選，年齡已可領老人年金（六十五歲），傳出有意找昔日愛將、澎湖縣政府參議洪棟霖（五十歲）搭檔競選，符合世代交替原則。洪棟霖昨表示，不放棄任何服務鄉親的機會，但現在談搭檔還言之過早；另外賴還需要面對現任馬公市長葉竹林、前主委鄭清發等人揚言參選到底，藍營票源分散的危機，能否團結藍營一致對外，將是賴近期內最重要的課題。

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