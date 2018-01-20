新聞解讀》天龍國的藍白之外

2018-01-20

記者施曉光／特稿

被國民黨高層視為最具信心的「強打者」、台北市立委蔣萬安昨日宣布不參選，使得不少台北市藍營人士的心頓時涼了一半，雖然內部民調顯示，前立委丁守中支持度不比蔣差，但畢竟是在蔣未表態情況下的數字，黨內一般咸認蔣的吸票潛力可觀，而老面孔的丁只是在傳統基本盤以外，不滿現任市長柯文哲施政民眾的出口，難以發揮外溢效果，帶動天龍國以外的藍軍選情。

反觀民進黨方面，從去年一開始被點名的賴清德，到最近改傳有意勸進高雄市長陳菊，全都只屬「話題」，如同國民黨一樣，人選只見「二軍」，完全找不到一個足以對柯文哲產生致命性威脅的奇兵。

國、民兩黨遲遲不願比對方更早掀牌，共同原因都是夢幻球星難覓，強棒難求。一方期待對手與柯文哲合作破局，可撈得漁翁之利，另一方只能苦撐待變。說得更白一點，就是不願意讓國民黨撿到便宜，期待柯釋出善意，給個雙方再合作的下檯階，但無奈柯挾高民調自重，基層反柯聲浪幾已難擋。

目前藍、綠的困境，就是柯文哲好整以暇、輕裘緩帶的原因，尤其是在空氣票作用力大於組織動員的台北市，對於柯這類「非典型政治人物」而言，無非是條件絕佳的棲地，尤其他獨樹一幟的政治風格，迎合年輕世代口味，即使在藍綠夾殺、圍攻下，仍不見柯的政治聲望隕墜。

就國民黨而言，最為樂見的就是未來台北市長選舉形成三國演義，藉由民進黨候選人吞噬柯文哲的綠色支持力量，再挽回過去的淺藍、中間選民基本盤，進而瓦解柯文哲四年前成功拿下選舉的「白色力量」根基，但這個如意算盤是否撥得響，球並不在自己手上。

至於柯文哲，如果要打一場有絕對勝算的仗，自然不能漠視昔日友軍感受，在此情況下，民進黨也就成為台北市這局「藍白對抗」的關鍵因素。究竟是要在藍白兩端施力點、抗力點之間扮演支點角色？還是成為第二方施力點，甘冒首都被國民黨奪回，進而做為進軍二○二○的灘頭堡？考驗綠營高層智慧。