蔣萬安宣布不選北市長 姚文智：有點失望

2018-01-20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕被視為國民黨角逐台北市長強棒的立委蔣萬安，昨天宣布不選台北市長，民進黨內評估，蔣萬安不選的結果，確實意外地拆除一顆不小的炸彈，不過鬆了一口氣的人應該是台北市長柯文哲。

黨內幹部評估，台北市選戰對其他縣市有外溢效果，這次蔣萬安不選市長，對於民進黨是否與柯文哲合作關聯性較小，基本上綠營、柯營合作，還是取決於雙方的關係。

一名市議員也認為，民進黨沒有像國民黨這麼複雜，最後就是比民調，若柯文哲民調贏，基本上合作機率就很高，民進黨很理性科學。

一名選舉操盤手則說，前陣子的一場北市綠營里長座談中，有一半挺柯文哲，一半堅持民進黨要自提人選，他希望大家能夠支持黨的決定，不然黨最後無論做什麼決定，都有一半的人不支持，這種分裂絕對會造成綠營損害，柯文哲若因此敗選，可能還會順勢選總統。民進黨現在決定台北市長是否合作，只是讓綠營內部先打一架而已，沒有好處。

已表態爭取台北市長選舉提名的民進黨立委姚文智表示，他覺得有點失望，蔣萬安若參選會是比較有趣的選舉，如果不選也算是俐落負責的表現。

姚文智指出，市長選舉最終還是市政發展方向和願景，過去選了柯文哲，三年下來覺得柯文哲並沒有準備好，市政一敗塗地。

至於傳出柯文哲向駐日代表、謝系掌門人謝長廷請益，甚至要請謝擔任競選總幹事，身為謝系大弟子的姚文智則說，「想像力太豐富」，這樣他可能要找前美國總統歐巴馬或蔡英文總統當他的總幹事。

姚說，不要這樣隨便吃別人豆腐，他也常和謝院長聯絡、交換意見，選舉酸言酸語就算了，隨便吃人豆腐不太好。

對於國民黨另一可能對手丁守中，姚文智認為，丁守中廿年來做了很多準備，但很多方向，比如說廢除機場等想法，並沒看到城市的未來。他說，丁的準備恐怕是從廿年開始發想，雖然廿年沒有進步，不過總是可以在市政的未來性方面做好的辯論。