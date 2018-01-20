蔣萬安宣布續留立院 不選北市長

2018-01-20

吳敦義曾勸再考慮 但蔣態度已決

〔記者鄭鴻達、施曉光、蕭婷方／台北報導〕被視為台北市長黑馬的國民黨立委蔣萬安昨宣布將繼續留在立法院，不參加年底台北市長選舉。蔣強調，他其實「一直沒說要選」，因此也不會有後續徵召、初選的問題，國民黨主席吳敦義也很清楚他的態度。

黨內人士表示，蔣萬安事前有向吳敦義報告，雖然吳勸蔣再考慮，但蔣態度已決，因此只能尊重個人意願。

丁守中：將拜訪蔣 團結各方力量

目前國民黨內已經宣布參選北市長的人選有前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。丁守中昨受訪時表示，尊重蔣的決定，蔣萬安願意在這時候守住國會這個重要戰場，他給予肯定，要推倒台北市長柯文哲無能又鴨霸的執政，只能團結各方面的力量，他將會拜訪蔣。

國民黨：過年後 啟動北市全民調

國民黨組發會主委李哲華表示，既然蔣萬安已決定不選，也就只能接受及尊重蔣的個人意願，黨中央提名協調小組預計在農曆年後啟動台北市的全民調，任何合格黨員都可以登記參選。

蔣萬安原被看好出戰二○一八台北市長選舉，但他昨早開完黨團幹部會議後，突然通知媒體，「有事向大家說明」，隨後正式宣布不參選台北市長。

蔣萬安說，他會留在立法院，不參加年底台北市長選舉。蔣說，在「勞基法」修法中，他擔任委員會召委、黨團修法小組召集人，讓大家更關注勞工權益，他也將持續關注勞工權益的議題。

媒體提問為何轉變心意？下下屆是否會參選？若被黨內徵召是否會參選？蔣萬安強調「我一直沒說要選」，有許多議題都需要在野黨更強力監督、抗衡；若沒說要參選，就不會有後續徵召、初選的問題；未來透過黨內初選出來的人選，他都會全力支持。

北市立委李彥秀表示，選民對蔣萬安印象不錯，多認為有年輕一輩戰將是好事，但太晚宣布也不太好，若是已有確定想法，能早一點宣布，讓大家有多一點準備、黨有多點時間布局，黨中央也應多了解蔣的狀況，並多溝通。

對於蔣萬安突宣布不參選，立委曾銘宗坦言「我也滿驚訝的」，但黨內還有其他競爭的人選，加上未來民進黨的執政狀況好壞、台北市長柯文哲保有高支持度與否，都還有待進一步觀察，相信對台北的選情影響不大。