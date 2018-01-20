麥格理資本︰台灣再生能源 最具吸引力

2018-01-20

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣推動綠能，麥格理資本台灣負責人蔡毅霆昨表示，台灣是目前最具吸引力的再生能源市場，因為不僅是最大的太陽能光電模組出口供應商之一，也有二○二五年非核家園等政策支持，且政府力推離岸風電在地化政策，本土廠商如水下基礎、纜線等，「是有很多機會的」。

蔡毅霆表示，麥格理資本目前已是全台最大離岸風電開發商，與上緯合作開發台灣首座離岸風電示範風場海洋風電，而潛力場址海鼎風電（Formosa3），今年也將進入遴選階段，整體在台綠能發展共達2.99GW。

他認為，台灣是目前最具吸引力的再生能源市場，因台灣不但是最大的太陽能光電模組出口供應商之一，也擁有極佳的地理條件發展離岸風電，加上政策支持等；因此，該公司評估台灣是從事離岸風電與太陽能投資相當好的地方。

他表示，台灣離岸風電推動在地化政策，不少本土供應商很有機會成為外商的合作對象，例如中鋼等鋼鐵業製造水下基礎，以及本土電纜廠商等；有些本土供應商有興趣但缺乏技術，須跟外國公司合作，就開發商角度而言，雖仍須做很多工作讓廠商進步，但這階段是有很多機會的。

蔡毅霆也說，現在很多開發商或廠商，對離岸風電的本土化政策覺得機會與風險並存。他認為若政府未有明確的本土化政策，離岸風電產業仍有誘因在台發展，但明確的政策「可以給比較多壓力，讓公司更積極」。

對於台灣同步推動遴選及競標制度，蔡毅霆認為，現在就推動競標，「的確是有一點早」，因台灣供應商尚不能很清楚的計算全部成本，對本土化的政策有一點風險，也會給台廠時間壓力。

蔡毅霆表示，未來日本及韓國也可能發展離岸風電，台灣經驗將會成為重要參考。此外，台灣二○二五年天然氣發電會達到五十％，麥格理資本也有意投入天然氣發電，未來會考慮在台灣發展燃氣電廠，但目前仍以綠能為主。