福海風電進度慢 獎勵資格取消

2018-01-20

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電三個示範風場之一的福海風電，因為四年開發期間進度不佳，申請程序緩慢，去年底兩支示範風機已超過建置期限。福海日前三度向經濟部能源局申請展延，但能源局認定進度緩慢失去示範意義，取消其示範風場資格，之後不得領取獎勵補助，履約保證金也將沒收，這是第一個遭取消資格的示範風場。

將沒收履約保證金 並追回補助

福海風電為永傳能源所設置風場，二○一三年與上緯所屬的海洋風電、台電同被能源局選為三家離岸風電示範業者，原訂兩座示範機組於二○一五年商轉，福海卻兩度展延，同時期的海洋風電兩座機組已於去年安裝。此外，福海環評也諸多波折，一度遭打入二階環評，修正後本月仍遭認定不應開發，目前福海仍待環評大會宣布最終結果。

福海示範機組的完工期限，去年底已二度展延，日前向能源局提出第三次；能源局表示，審查後認為其進度過於緩慢，失去示範意義，決定取消示範獎勵資格。根據獎勵辦法，兩支示範機組原可獲得五成補助，第二階段示範風場開發則可領取二．五億元補助；但能源局表示，永傳被取消資格後，已領取的七五○○萬元，將視其付出成本追回部分。

四次流標後 台電示範風場終於決標

另一方面，台電第一期示範風場，歷經四次流標後，昨終於順利決標。台電風場原訂二○一八年建置兩支示範機組、二○二○年併網目標，但因多次流標，最後由前幾次流標陣容「重新組合」解套，昨由比利時商楊德諾及日商日立共同承攬得標，金額二四九．九億元，規劃單支風機裝置容量5.2MW。

台電表示，接下來會做規格審查，跟廠商確認規格細項，並要求廠商做出說明澄清，希望二月六日能召開評審委員會、十四日正式決標。台電離岸風電示範風場計畫總裝置容量約110MW，位於彰化大城外海，一年將可發出超過三．六億度電。