國有地光電案 星商低價搶標 傳高價賣Google

2018-01-20

嘉縣鹽灘地標案遭質疑「玩假的」 能源局︰不會限制轉賣價格

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部第一個地面型太陽光電「嘉義縣鹽灘地」標案，去年九月開標，由新加坡廠商速力（SOLEQ）開出每度費率二．六元的「破盤流血價」得標，幾乎與台電電價相同，引發台廠質疑。不過，日前傳出速力將把該太陽能電廠電力賣給Google，業界質疑能源局競標制度有問題，竟讓廠商低價搶標國有地後，不依決標價格售電，另以高價賣電，競標根本「玩假的」。

速力流血破盤價得標 遭質疑履約能力

去年九月嘉義鹽灘地標案開標，由於面積達八十公頃，且電網設備齊全、利基高，因此業界爭相競標，最後由速力開出每度二．六元超低費率得標，遠低於目前躉購費率每度四．五四元上限，以及第二名天泰的三．五元，且幾乎與目前台電電價二．五四八八元打平，引發業界譁然，認為經濟部只求低價，不顧得標者是否有履行承諾能力。

不過，日前傳出速力並不打算依得標價格將電力賣給台電，而是賣給Google，也是電業自由化後綠電直供的第一個案例。由於當初競標時，速力的超低價帶來極大優勢，而能源局設計合約時，竟允許得標廠商不用履行價格，可低價得標、高價轉售，業界批評競標制度「根本玩假的」。

對此，速力表示，暫時不發表任何意見。能源局則表示，「電業法」明定，綠能無論是否有簽署躉購合約，均可代輸或直供其他企業，因此，雖然價格是速力得標的關鍵，但價格「只是被框在躉購費率」，代輸或直供仍可與企業另談價錢，「可以賣到比得標價格高」。

能源局︰競標是因躉購合約 要由台電購買

能源局官員強調，競標是因躉購合約要由台電購買，反映在電價上，所以須受到限制；而另談合約就是企業承擔，訂出雙方合意價格。因此，未來也不會限制國有地得標者不能代輸直供，因企業購買的話，國家負擔就會降低，在鹽灘地招標上仍會採取比較彈性的態度。

官員也說，得標廠商須對鹽灘地繳交租金，每年每公頃租金廿萬元，六成繳給財政部國產署、四成縣府統一運用，整體效益仍是比未開發的鹽灘地高出許多。

官員指出，目前未收到速力要直供的相關資訊。知情人士則表示，Goolge的確有向速力詢價，因Google需要五十公頃以上，目前只有速力符合資格，但Google開出的價格並不亮眼，可能會比得標價格高，但不會高出非常多。