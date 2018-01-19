股利申報怎麼選 看2數字

2018-01-19

股利94萬以下、適用稅率20％以下 宜合併

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於股票投資族而言，這次稅改後股利怎麼申報較有利？會計師建議，假如適用綜所稅稅率級距在三十％以上，最好選擇分開計稅合併申報，會較為有利；適用稅率在二十％以下的民眾，可選擇股利所得合併計稅，並使用上限八萬元的抵減稅額，只要當年度獲配股利在九十四萬元以下，不僅可免稅，甚至還能退稅。

資誠 （PwC）稅務法律服務會計師洪連盛分析，若以台股平均殖利率五％推算，持股須達兩千萬元左右，才領得到九十四萬元的股利，也就是持股在兩千萬元以下、且綜所稅稅率級距較低的投資人，應該選擇併入綜合所得總額合併計稅。

至於適用稅率超過三十％者，他建議選擇股利分開計稅合併申報較有利；以年薪三百萬元、且有一千五百萬元股利收入的大股東或高階經理人為例，採合併計稅申報，得繳納約六一二萬元所得稅，但採股利分離課稅單一稅率二十八％申報，只要繳納約四六○萬元。

政大財政系副教授陳國樑分析，國內減稅，將減稅利益歸給個人，例如對大戶減稅、給一般老百姓扣除額紅利，與美國稅改是以降低企業稅負不同，甚至提高營所稅稅負，這樣獨行俠的作風，雖然迎合國內氛圍，但後續是否面臨國際壓力，值得觀察。