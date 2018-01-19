工商界︰一直拔鵝毛 早晚鵝飛走

2018-01-19

營所稅率調高至20％ 未分配盈餘稅率僅降至5％

〔記者林菁樺、鄭琪芳／台北報導〕「所得稅法」修正案三讀，儘管綜所稅大減稅，但對於營所稅稅率調高至二十％及未分配盈餘稅率僅降至五％，工商界很有意見。工總秘書長蔡練生直言，各國都在降稅，只有台灣「逆風而行」，會影響企業投資意願，「政府一直拔鵝（指企業）毛，拔到痛時，就要飛走了！」

顏慶章︰綜所稅降到40％不夠

前財政部長顏慶章認為，縮短綜所稅與營所稅差距是對的，但這次稅改似乎沒有受到川普稅改的啟發，台灣要因應租稅競爭、吸引廠商回台，綜所稅降到四十％是不夠的，期盼政府用更宏觀的角度提出更完整的稅改方案。

林伯豐︰取消未分配盈餘課稅

蔡練生指出，不論營所稅上調或基本工資拚三萬元，都是一直增加企業負擔，政府要做的應該是打造好的環境，讓鵝可以安心下金蛋，而不是逼鵝飛走。

工商協進會理事長林伯豐表示，美國減稅，全球企業都會被美國優惠政策吸引，台灣卻提高營所稅，「很不恰當」，是否會加速企業出走，政府要三思。他建議取消未分配盈餘課稅，希望政府把拚經濟放在第一位。

顏慶章說，美國前總統雷根曾表示，政府課稅過程應避免對人民工作意願形成不必要的打擊，也不要懲罰經濟領域的成功者，因為這些人會帶動投資、創造工作機會。國際貨幣基金（IMF）歷經二十年、對六十九個國家研究指出，所得稅過高不利於經濟成長，降低個人所得稅及公司所得稅，稅收損失則以提高消費稅來填補。

他認為，雷根的主張及IMF的研究，代表川普稅改最基本的精神，川普稅改最重要目的是「美國製造」，而台灣外銷訂單有五十三％不在國內生產，應思考如何讓廠商回到台灣製造，才能改善就業及消費問題，但吸引廠商回流涉及租稅競爭，這次的稅改是不夠的，建議可參考新加坡經驗，調降所得稅、提高營業稅。