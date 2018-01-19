新海研船「勵進」抵台 9月服役

2018-01-19

台灣全新的2000噸級海洋研究船「勵進」（Legend）昨天抵達台南安平港，預計9月正式服役。船上將搭載由國研院海科中心研發的3000公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），進行台灣海洋探測與研究任務，打破以往海底探勘只能依賴聲納的限制。

「勵進」（Legend）歷時2年完工，是台灣在越南首建的國家級研究船舶。今年1月11日由越南出發，在海巡署調派艦艇戒護保全下，昨天順利返抵台南安平港。交通部航港局表示，後續將全力協助該船取得正式國籍及相關證書。

（記者吳柏緯、陳宜加）