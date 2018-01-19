10外籍高專人才歸化 藝人吳鳳通過

2018-01-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部本週三召開歸化國籍高專人才審查會，審核通過十名外籍高專人才，曾以旅遊節目勇奪金鐘獎的土耳其藝人吳鳳已通過審查，將可在不喪失原屬國籍情況下，歸化成為台灣人；如再加上去年通過審查的十三名高專人才，這項自去年三月實施的措施，至今已有廿三人歸化成為正港台灣人。

曾獲金鐘獎 積極推廣台灣文化

十名外籍高專人才，分別來自文化領域、體育領域、科技領域、經濟領域及教育領域，在台主持旅遊節目多年，第一位在台灣獲得金鐘獎的外籍藝人吳鳳，也經由文化部推薦，順利通過審查。

據了解，精通華語的台灣女婿吳鳳，多年來積極推廣台灣文化有功，在土耳其外貿協會推廣台灣商品，主持「愛玩客」旅遊節目，獲得金鐘獎最佳行腳節目主持人獎，皆是受到評審委員青睞的原因。

土國足球教練 首位體育類獲選

體育領域方面，來台推廣五人制足球多年的土耳其籍足球教練吳法悌，以體育領域專長及貢獻通過申請，為歸化標準上路後，第一位以體育領域通過申請的外籍高專人才。

此外，在教育領域分別有五名外籍高專人才通過歸化，其中美國籍二位，法國、英國及德國籍各一位，其中一名為中研院文學專長的美籍研究員，更有在清華大學任教、具梵語專長的德籍教授。

在經濟領域部分，本次有美國籍、馬來西亞籍共二位申請歸化，包含任職於國內知名半導體公司，從事電子貿易的馬籍人士，另一名為玩具及禮品公司美籍負責人；科技領域也有一名具科技專長的俄國人通過審查。

這些高專人才不僅有參政權、選舉權，更可享有社福資源，政府也歡迎在科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）六大領域有專業技能的外籍高專人才，申請歸化一同為台灣打拚。