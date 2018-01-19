解決「五缺」到台南 廠商：最缺人才

2018-01-19

〔記者邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕行政院昨日在台南舉辦「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，企業直言，儘管政府有媒合青年或中高齡就業，但都因薪水期待落差或法令等因素離職，甚至有些求職者只為領失業救濟金而來。勞動力發展署副署長蔡孟良說，政府會檢討就業津貼，努力解決失業與缺工並存的情況。

針對產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等「五缺」問題，經濟部昨至安平工業區、南部科學工業園區召開說明會，經濟部次長龔明鑫、工業局副局長楊志清、勞動力發展署副署長蔡孟良等人聆聽產業界需求。

一例一休人力缺口 未補齊

龔明鑫指出，台灣出口創七年新高、失業率降至三．七％，各項數據看得出來景氣回溫。不過企業都強調人才相當缺乏，安平產業園區廠商聯合協進會理事長許唐誠指出，目前缺才和缺工嚴重，之前一例一休導致排班出現人力缺口，某些公司的高級幹部因勞基法修改後屢屢被罰，決定退休走人，但缺口沒被補齊。

許唐誠表示，曾向勞動力發展署申請中高齡勞工，但雙方對薪水的期待有落差，還是希望中高齡求職者能調整心態，從基層做起好好表現，有些求職者只是來領失業救濟金，希望政府能研擬出一套排除辦法。

求職為領就業津貼？ 勞動部：檢討

蔡孟良回應，看過許多人為了領津貼而去「上班蓋章」，會檢討就業津貼，但對於有意願工作但缺乏技能的勞工，還是請企業協助學習。

台灣科學園區同業公會水電氣委員會總召集人楊水定，關心政府的供電策略，尤其擔心燃氣機組的運用，如何有效調控，讓廠商可以更安心地經營與投資。

經部：穩定、安全地提供電力

經濟部提出說明，一○八年起，備用容量率維持十五％以上，備轉容量率十％，會穩定、安全地提供電力。