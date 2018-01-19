推AI行動計畫 政院年編近百億

2018-01-19

鬆綁、開放、投資3大面向 2021年培養2.1萬名人才

〔記者李欣芳／台北報導〕因應AI人工智慧的科技發展趨勢，行政院科技會報辦公室規劃到二○二一年要培養二萬一千名AI人才，同時要推動AI創新媒合平台，預計發展超過一百個AI應用解決方案。科技會報辦公室執行秘書蔡志宏昨表示，政府預計每年編列九十到一百億元預算，推動相關計劃。

預計發展上百個應用解決方案

行政院昨召開院會，由政院科技會報辦公室報告四年AI行動計畫，規劃五大主軸，包括：AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放，以及產業AI化，未來要從鬆綁、開放、投資三大方向推動台灣AI的發展。

規劃5大主軸 4年衝刺AI計畫

有關人才衝刺方面，行動計畫目標是要在二○二一年培養一千名智慧科技高階科研人才，其中由大學培養八百名前瞻AI科技人才，另由法人培養二百名智慧系統技術高階人才，並促成國內外企業設立AI研發中心，培養技術高階人才。

行動計畫也預定每年要培育智慧科技實務應用人才五千人，其中包含養成大學跨領域學生智慧科技應用技能二千人、培訓企業員工智慧科技應用技能二千人，與提供社會人士第二專長訓練一千人，總計四年訓練相關人才二萬人。

結合「五加二產業」 配合需求

在建構國際AI創新樞紐部分，規劃結合國發基金及民間創投來扶植AI新創事業，擴大培植AI新創事業團隊。行動計畫也計畫推動AI創新媒合平台，結合「五加二產業」需求，由產業出題，總計發展超過一百個AI應用解決方案。

經費除科技預算 還有前瞻計畫

蔡志宏說，計畫經費來源有二大類，一是一般科技預算，另外則來自前瞻計畫中數位建設的項目。今年已確定投入九十億元以上經費，未來三年也規劃每年投入九十到一百億元的預算。