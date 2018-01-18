華裔前幹員出賣 美中國情報網瓦解

2018-01-18

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國司法部新聞稿十六日指出，五十三歲的前中央情報局（CIA）華裔幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，譯音），十五日因非法持有機密國防資料，遭聯邦調查局（FBI）逮捕。紐約時報報導，李春興可能是造成美國在中國間諜網被破獲、美方情報人員死傷慘重的內賊。

司法部指出，李春興又稱為李振成（Zhen Cheng Li，譯音），目前住在香港，入境紐約甘迺迪機場時被捕。李春興已歸化為美國公民，一九九四年成為中情局幹員，有接觸最高機密的管道。若判刑確定，最高面臨十年徒刑。不過，李目前尚未被控涉犯間諜罪。

中情局20線民 遇害或入獄

司法部表示，李春興在二○一二年八月與家人由香港返回維吉尼亞州居住，途中在夏威夷與維州的旅館停留，聯調局人員獲法院搜索狀到旅館搜索後，發現李非法持有包括中情局線人、臥底探員的電話與真實姓名，中情局作業地點、中情局與線人會議紀錄及地點等機密資料。

紐時引述數名前情報官員的話指出，中國從二○一○年開始有系統地鎖定中情局在中國佈建的線民，十八到廿名線民因而遇害或入獄，造成美國情報界近年來最慘重的情報損失。聯調局從二○一二年開始密集調查，懷疑李春興是潛伏的反間諜，但也有人懷疑中國是透過網路駭客竊取到這些資料，中情局與聯調局甚至因為情報網遭中國破獲的真正原因而內鬨。李春興於二○○七年離開中情局，前往香港定居。

持機密國防資料 疑是內賊

根據北維州法院的起訴書，李春興畢業於夏威夷太平洋大學，一九九三年取得人力資源管理碩士學位。他曾於一九八二年至八六年間在陸軍服役，九四年進入中情局。李在中情局任職達十三年，受過偵察、佈建等訓練。二○○七年離開中情局後，接觸最高機密管道已被取消，但李曾簽署終生不對外揭露這些機密資料。

李入住夏威夷和維州旅館時，聯調局幹員趁李外出後進入搜索，將查獲的兩本記事簿與一本聯絡簿的內容拍照，但並未取走任何證物，因此李並不知道自己被鎖定。經調查，中情局認定李非法持有國防相關資料，且從未揭露自己持有這些機密。

對此，中國外交部發言人陸慷十七日回應說：「不掌握相關情況。」中央社報導，中國外交部事後公布的記者會問答文字稿，甚至將此提問刪除。