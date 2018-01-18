稅改國民黨版 中小企業營所稅維持17％

2018-01-18

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會將處理攸關稅改的「所得稅法部分條文修正草案」，國民黨團昨指出，行政院版本被外界批評為「富人稅改」，呼籲民進黨調整行政院版本，不要一意孤行，倉促審案；國民黨團提出版本，維持中小企業營所稅稅率十七％，並新增學貸綜所稅扣除額，減輕青年負擔。

國民黨團昨早召開記者會，並公布黨團版本。根據國民黨團修法版本，綜所稅標準扣除額從九萬元提升至十三萬元；薪資特別扣除額從十二．八萬元提升至二十二萬元；身心障礙特別扣除額從十二．八萬元提升至二十萬元；幼兒學前教育特別扣除額從二．五萬元提升至十二萬元。

國民黨團版本也新增學貸特別扣除額，畢業後五年內每年扣除二．五萬元。

所得稅部分，國民黨團版本認同財政部版本將營所稅稅率從十七％提升為二十％，未分配盈餘加徵營所稅由十％調降至五％，綜所稅最高稅率由四十五％調降至四十％的方案；但新增中小企業仍適用十七％營所稅稅率。

股利所得部分，國民黨團版本採股利所得課稅二擇一制，若選擇合併計稅，可扣抵稅額為股利乘二十％ （上限十五萬元） ，約計算股利所得為七十五萬元；若選擇股利量能課稅，股利所得五百萬元以下為二十六％稅率、超過五百萬元為三十％稅率、超過一千萬元為三十六％稅率；此外，外資股利所得調高單一稅率，由二十％提升為二十二％。

國民黨團批評，財政部提出的稅改方案，一般民眾的減稅比率為二十．四六％，每人減稅金額僅一萬一三六五元；富人減稅比率雖為十．一二％，但每人減稅金額卻高達三七八萬元，是「劫貧濟富」的稅改。

國民黨團首席副書記長曾銘宗指出，扣除額有無加碼空間、股利所得分離課稅是否採分級累進制及中小企業營所稅是否維持十七％，是此次稅改案的三大重點；國民黨團版本強調「全民共享」、「功在平民而非富人」的稅改，希望執政黨從善如流，不要「鐵板一塊」。