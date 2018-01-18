總統︰穩定供電 確保經濟發展

2018-01-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨邀經濟部次長龔明鑫專案報告「產業穩定供電策略」，民進黨主席、總統蔡英文會後裁示，政府的目標很明確，就是要在推動非核家園及改善空污的前提下，同時達到穩定供電的任務，確保經濟發展與民眾的生活不受影響。

然而，與會者轉述，蔡總統對於龔明鑫報告形式過於複雜頗有微詞，指她自己都已多次讀過經濟部相關報告，「但即便這樣，這次看也看得很吃力」。蔡總統要求龔明鑫到各地與國人報告政策時，應以民眾較易理解的用詞，讓民眾快速了解，也建議下鄉說明時，可邀地方政府官員一同與會。

據轉述，桃園市長鄭文燦建議，政府在政策論述應有清楚區分，能源轉型政策不要那麼快與民進黨「二○二五非核家園」掛勾在一起。

民進黨發言人蔡適應會後轉述蔡英文裁示指出，面對台灣發展的困境，政府必須加速推動經濟產業轉型。她也指示行政團隊，務必要讓新建發電機組如期如質完工，提升既有機組的風險管控能力，也要針對用電需求面推動管理措施，以達成短期備用容量率十％、備載容量率高於六％的目標。

蔡英文說，政府要加速再生能源的發展，使電力的供應多元化，讓綠能產業扎根台灣；提升能源使用效率也是非常重要的方向，經濟部會中提出的規劃，特別是低壓用戶智慧電表的佈建進度、新節電運動等計畫務必要確實進行。

她強調，行政團隊已開始進行解決投資障礙的巡迴座談，務必要藉由這樣的機會，加強說明與溝通，盡可能讓社會知道政府的目標與執行進度。