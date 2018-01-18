五缺座談 台中機械業︰缺地最痛

2018-01-18

經部次長︰短期能供地600餘公頃 後續達1400公頃

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院首場「排除企業投資五缺障礙政策說明會」昨在台中工業區登場，部份與會企業直言缺地「最痛」。台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，台灣機械產業去年突破兆元產值，且用電、用水、污染均少，是最乾淨的科技產業，卻苦無土地可再發展，盼政府「該留的產業應好好保護」。經濟部次長龔明鑫回應，政府盤點土地情況，短期即能供應的土地有六百餘公頃，加計後續共可供應逾一千四百公頃的土地。

行政院長賴清德日前指示相關部會針對產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等「五缺」問題，向社會具體說明政策內容，經濟部昨起舉辦十三場說明會，政務委員兼政院發言人徐國勇、勞動部次長施克和等都出席與業界面對面溝通。

龔明鑫指出，首場說明會到台中，因為台中機械產業發達，尤其去年終於突破成為兆元產業，很多訂單接到半年以後，生產力極旺盛，現在正是需要投資的時候。他強調，政府跟企業永遠站在一起，政府已做了充分準備，成立服務單一窗口，加速解決產業所需，讓大家可以投資、賺更多錢，若能部份回饋給勞工，皆大歡喜，讓台灣經濟可以真正翻轉過來。

不過，與會企業界包括上銀科技、漢翔公司等均反映，閒置土地漲價及土地租金年年喊漲，讓經營成本大增。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希更指出，機械是少數根留台灣的產業，且列入政府「五加二產業創新計畫」，正致力發展智慧機械之際，卻缺地孔急。

他舉二林精密園區案開發了十年還在環評階段，連機械這種用電、用水少，是乾淨且整合科技的產業都沒有土地可用，企業誰敢長期投資落地生根；他說，「土地是機械業最痛」，籲政府對機械這類產業「該留的就要好好保護」。

環評時程長 跟不上企業發展

另環評時程長，也讓業者備感無奈，上銀科技總經理蔡惠卿指出，環評動輒一年半載，這時間可做多少事，政府的效率跟不上企業發展速度。

徐國勇也認同土地成本續漲，不利企業根留台灣，強調政府已看到問題，以環評為例，可從行政程序縮短時程；針對缺地需求，新通過的產創條例增罰款及強制拍賣手段，杜絕在公有工業區養地起價的情況，讓閒置土地真正釋出使用。