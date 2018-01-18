司院推「大法庭」制》打官司 不再像玩俄羅斯輪盤

2018-01-18

貪污是否採「實質影響力說」 至今見解不一

〔記者項程鎮／台北報導〕不少民眾抱怨，打官司如同玩「俄羅斯輪盤」，運氣很重要，也常發生「同案不同命」的怪現象，這是因為法官獨立審判，所以不同法官可能採取不同的法律見解。法界人士指出，最高法院雖可開民刑庭會議統一法律見解，但以貪污是否採「實質影響力說」，開會多次卻遲無決議，讓人質疑有政治力介入，重創司法威信。司法院推出大法庭制度後，這些情形都將成為過去。

法界人士指出，由於最高法院和最高行政法院各庭獨立審判，誰也管不了誰，因此同類型案件有時會出現不同的判決結果，不僅被外界詬病為法治亂象，不肖律師或司法黃牛也有機可乘。

以民意代表或官員收受當事人金錢是否觸犯貪污治罪條例的收賄罪，各審級法院應採「實質影響力說」或「法定職權說」，見解不一，最高法院至今仍未能統一見解，導致民眾打官司如同玩「俄羅斯轉盤」，類似的案件，結果可能不同，前行政院秘書長林益世和前總統陳水扁所涉貪污案，就是這樣的情形。

如收賄罪採「實質影響力說」，只要官員或民代對於相關機關、公務員的人事、財務及業務執行等事項，發揮實質影響力，就會成罪，美國和日本都採取此種學說。

若採「法定職權說」，就必須要涉嫌收賄的官員或民代，藉由自己的「法定職權行為」，對政府機關、公務員決定公務過程或執行過程發揮影響力，才成立收賄罪。由於「法定職權說」的論罪門檻太高，因此涉貪官員或民代很難成罪。

資深法官指出，現行最高法院是透過判例和民刑庭會議決議來處理法律見解不一的情形，但因只討論少數法律見解歧異案件，且往往從發生見解歧異到作出決議，時間拉得很長，甚至議而不決，不僅讓人懷疑有政治力介入，也讓下級審法官、律師、檢察官都很困擾，當事人更痛苦不堪。