學者：大法庭公開審理 保障程序

2018-01-18

〔記者吳政峰、張文川、楊國文／台北報導〕司法院研擬大法庭新制，法界普遍表示樂觀其成，認為由大法庭統一法律見解，讓程序公開透明，除了可減少「初一十五不一樣」的判決，更是法界的「革命」制度。

部分「判例」早不符民情

台大法律系教授林鈺雄指出，判決歧異影響安定性，未來透過大法庭的公開審理弭平歧異，將可讓神秘的民刑庭會議決議及判例文化消失，保障程序。他認為，判例文化扼殺法官思考，有些判例甚至是民初所作，早已不符社會民情，卻仍拘束現在的法官，造成司法怠惰。日後廢除判例，改由大法庭統一見解，對法官是種革命，也可減少「初一十五不一樣」的判決。

林鈺雄認為，大法庭與大法官是統一法律見解的兩大支柱，未來如果運行順利，建議可跨越審級，讓具爭議或原則重要性案件直上大法庭。

去年參與司改國是會議，並擔任第三組分組委員的高院法官林孟皇亦表示樂見，他說，判例雖具法定地位，但常被斷章取義引用於不同個案，最高法院民刑庭法官會議作成的法律見解決議，根本沒有法律地位，沒有再存在的必要。不過，他希望大法庭成員由法官遴選委員會產生，以素養為依歸，不要票選，才不致受倫理、期別影響，選出資深但不適任的成員。

高院法官錢建榮感慨，倡議設置大法庭多年後，不合時宜、甚至有違憲疑慮的終審法院判例、決議終走入歷史。不過，大法庭制度要可長可久，成員非常關鍵，另須搭配裁判違憲審查制度（個案可聲請釋憲），較為恰當。

台北大學法律系教授李榮耕則認為，即刻廢除判例很危險，建議把判例當成「最高法院已存在的見解」，較為折衷。

他也表示，司法院大法庭仿效德國制度，如果法官認為有歧異，可依職權發動；換言之，人民「無權」把案提送大法庭，這可能是大法庭的缺點。美國則是把上訴權力交給被告，因為「人民才是使用司法的人」。