緝毒悍將 法務部副司長陳大偉遭撞不治

2018-01-17

〔記者陳賢義、王秀亭、項程鎮／綜合報導〕十二年前參與台美澳三國反毒合作、查捕「亞太頭號毒梟」陳光華一戰成名的法務部法制司副司長陳大偉，前天休假偕律師妻子石麗卿共遊花東縱谷，兩人騎單車賞景時遭後方機車追撞，頭顱重創的陳大偉延至昨天下午不治，妻子輕傷，肇事男子也受重傷，肇事責任由檢警調查釐清。

偕妻遊台東 騎單車遭機車追撞

陳大偉夫婦十五日到台東度假，原定當晚入住鹿鳴溫泉酒店，下午見鹿野地區天氣佳，向飯店報到後未進房，夫妻倆先向飯店借用單車，辦完借車程序，飯店人員建議適合騎乘的單車路線後，兩人分騎單車外出。

肇事騎士無照駕駛 摔傷頭部

警方調查，他們沿省道台九線北向南騎在慢車道上，陳妻騎在前方，陳大偉跟隨在後，傍晚六點左右騎至三五五公里處，此時騎乘一二五ＣＣ機車的四十七歲男子黃春明從同向後方騎來，突然間撞及陳大偉的單車，同時波及騎在前方的陳妻，只聽得轟然巨響三人均倒地，陳因頭部碰撞當場失去意識，送醫時昏迷指數三，經台東馬偕醫院急救，延至昨下午三時四十分傷重不治，肇事黃男摔車後也因頭部碰地顱內出血；警方表示，三人未酒駕。

警方調查，打零工為業的黃男，是在騎車回家途中發生追撞車禍，他有汽車駕照，但無機車駕照，除被依過失致死等罪送辦，還得面臨無照駕駛的罰責。

出身法學世家 經常宣導反毒教育

享年五十五歲的陳大偉是國內知名緝毒檢察官，過去擔任台北地檢署緝毒組主任時，親率同仁及調查局幹員投入「獵捕華仔跨國合作專案行動」，與美國緝毒局及澳洲緝毒機關合作，二○○五年在亞太大毒梟陳光華從台灣轉往澳洲時，通報情資由澳方在機場收網逮捕；陳擔任法制司副司長後，經常代表法務部到各地宣導反毒教育。

陳大偉出身法學世家，父親和胞弟都當過司法官，妻子石麗卿也曾任法官，後來退下轉職律師，夫妻育有一對子女。