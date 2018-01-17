立院三讀 水利會改制公務機關

2018-01-17

會長直選停辦 兩年後改主管機關指派

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨時會昨挑燈夜戰，在今凌晨零時十三分三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正案」，停止辦理今年第五屆的水利會會長選舉，並將第四屆會務委員、會長任期延任兩年四個月至二○二○年九月三十日；會長任期屆滿或出缺時，由主管機關指派具有一定資格者擔任。至於改制為公務機關及資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。

目前全國共十七個農田水利會，現金資產高達七百五十億元，正式職員二千多人，會員達一百五十萬餘人。

農田水利服務 不再分灌區內外

農委會主委林聰賢受訪表示，現在台灣農地共六十八萬公頃，有三十六、七萬公頃在農田水利會灌區外，希望透過改制把國家資源導入，讓農田都受到所有服務；而且很多農地的水源受到污染，農田水利會在管理水資源的過程中沒有公權力，改制為公務機關，也是呼應大家關心的農地生產的安全。

農田水利會會長、會務委員從二○○二年起由會員直選，除了選舉經常引發派系紛爭、被外界批評為綁樁，也發生灌區外農地無法被照顧等問題，執政黨因此決定修法改善。立法院臨時會昨自傍晚起開始逐條處理，國民黨立委雖以登記發言方式杯葛拖延，但在民進黨多數優勢下，最後仍按行政院版本通過。

法案三讀後，將停止今年四月舉辦的第五屆水利會長選舉，並將北基、台中、高雄等十五個水利會長任期屆滿日，自五月三十一日延至二○二○年九月三十日；且併同任期屆滿的北市七星、瑠公兩水利會，改制為公務機關。

未來水利會長的任用資格，須為現任或曾任簡任十職等以上公務員，或曾任四年以上水利會長或總幹事，或曾任六年以上水利會一級主管。

修正案也增訂行政中立原則，明定會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法。

對於這項修法，國民黨主席吳敦義質疑民進黨蠻橫霸道，強取豪奪水利會財產；親民黨團總召李鴻鈞質疑，水利會長改官派以後，外界質疑的問題就能解決嗎？

民進黨團總召柯建銘說，國民黨過去曾提出修法，要將水利會會長改為遴派，兩千年民進黨執政時，為了不讓前總統陳水扁遴派，國民黨團又提案要改為直選，「國民黨就是一直掌控水利會」。