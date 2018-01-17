國民黨籍會長挺修法：水不能有顏色

2018-01-17

〔記者鄭鴻達、吳欣恬／台北報導〕民進黨推動農田水利會修法改制為公務機關，國民黨籍的嘉南農田水利會會長楊明風昨現身民進黨團記者會表達支持。楊明風說，水是清澈的、不能有顏色，就像烏山頭水庫的水放出去，也無法限制給藍色或綠色的農民使用，水資源是全民共享的。

綠委：國民黨為選舉反對改制

至於國民黨質疑民進黨推動農田水利會改制是「為選舉綁樁」，民進黨立委邱志偉反駁，國民黨會反對改制才是有選舉考量，過去農田水利會屬國民黨系統，許多藍營執政縣市水利會都由藍營樁腳掌控，國民黨是擔憂改制後，樁腳被拔而無法掌握資源。

農委會也說明，地方政治高度介入水利會選舉，水利會會員參與度低，投票率不到三成，且農村社會每歷經一次選舉，地方裂痕都會隨之加深，造成派系惡鬥，更導致水利會業務推動困難，農田水利會改制升格成公務機關，實屬必要。

民進黨團幹事長劉櫂豪、立委蘇治芬與嘉南、高雄、屏東、苗栗、宜蘭、南投等六個農田水利會會長共同召開記者會。

楊明風說，水利會改制後享有公權力，這很重要。他舉例，水庫的淤積與否牽涉水土保持，兩年多前有水利會員工巡邏，卻因發現濫墾、濫種而被毆打到住院，但因水利會非公務機關，提告後無法依妨害公務罪法辦。

楊明風說，許多人因水利會非公務機關，看到水源被污染也不能有所作為，只能望污染源興嘆，因此賦予水利會公權力是必要的，沒什麼好反對的。

由於楊明風是國民黨員，卻出席民進黨團的記者會，在被問及「有沒有來自國民黨中央的壓力？」楊明風說：「水是清澈的、不能有顏色，資源是全民共享的。」媒體追問：「有沒有被國民黨關切？」楊說：「沒有這個事情。」