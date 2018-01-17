逾半水利會 支持政府改制

2018-01-17

〔記者吳欣恬、陳文嬋／綜合報導〕高雄農田水利會昨動員九個水利會共約三百人赴農委會，以實際行動力挺蔡政府推動修法將農田水利會改制為公務機關。

高雄農田水利會會長呂文豪表示，全台十七個農田水利會，其中，高雄、宜蘭、石門、新竹、苗栗、彰化、南投、嘉南及屏東共九個農田水利會到場支持，不但過半數，灌溉面積還達到全國三分之二。

他強調，到場的多屬於偏鄉、真正有在耕作的農田水利會，最了解水利會沒有公權力、水源分配不均、水量不穩、水質污染等問題。

這些水利會代表也提出三項支持意見，包括支持擴大農田灌溉面積，提升國家糧食生產；支持政府賦予水利會公權力，辦理水資源管理和水質安全維護，提升國家糧食安全；支持政府挹注前瞻計畫公務預算，降低農田水利灌溉排水溝渠漏水率。

呂文豪指出，大家還提出三項同意訴求，指同意農委會保障現有水利會員工工作權益，維持現行職務等級與升遷制度的雙軌並存改制草案；同意農委會將農田水利會資產，繼續作農田水利事業使用、專款專用，政府持續以公務預算投資農田水利建設；同意農委會保留現有工作站與水利小組組織，維持現行運作方式，不因改制升格而消滅。

農委會副主委李退之接見與會代表時表示，感謝農民支持政府改制，農委會將成為廣大農民最可靠且強而有力的後盾。他也解釋，有人說農田水利會的土地是由農民無償提供，事實上，農民提供土地，政府建設灌溉溝渠並維護，這是百年來雙方互利的模式。

李退之表示，水利會的會費、水租以及工程相關費用和設施維護費，都是政府照顧提供，國民黨政府時期已開始，就差沒早轉型成公家機關。而水利會至今仍維持公法人制度，是從日本時期沿襲下來的制度，希望更多農民支持改制。