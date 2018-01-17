水利會改制 吳敦義批民進黨 強取豪奪

2018-01-17

〔記者林良昇、鄭鴻達／台北報導〕立法院臨時會昨審議攸關水利會改制的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，在三讀前，國民黨號召千人到立院外抗議，國民黨主席吳敦義到場聲援時表示，民進黨根本是蠻橫霸道，強取豪奪水利會財產，最終目的只是掌握選舉的優勢而已。

國民黨號召千人抗議

吳敦義受訪表示，一九五五年水利法規定水利自治機關是公法人，一九九三年通過農田水利法組織通則，水利會預算要經農委會同意，採購與工程依照政府採購法，嚴格接受監督，而水利會財產，包含水圳、溝渠，從日治時期以前就有了。

吳敦義指出，民進黨去年突襲將此案強行逕付二讀，水利會組織要做調整並非不可告人之事，「何必做突襲呢？」應該好好商量，不要奪人財產，民進黨蠻橫霸道，最終目的只是掌握選舉的優勢而已，應好好協商溝通，才是正確之道。

抗議活動總指揮、雲林農田水利會長林文瑞表示，台灣水利事業百餘年來都是地方高度自治團體的方式存在，民進黨政府要將水利會改制，違反憲法第十四條人民財產權的問題，等於涉嫌強奪民產；他強調，民進黨執意三讀，各水利會將召開協調會，決定下一步動作。

至於有國民黨籍水利會長出席民進黨團記者會，支持水利會改制，吳敦義表示，改制後，會長可多二年多的任期，「有些人接受這種招安方法」，至於是否被「收買」？吳敦義說，他不願用收買這個詞，有人認為這樣可以接受，他不能批評。

中華民國農會理事長蕭景田受訪表示，那些會長有任期問題，很多年紀大了本就要退休，延長有酬庸性質，會長當然會心動，但與水利會改革無關；民進黨只是看上了水利會的財產和選舉資源。

親民黨團指出，水資源利用效率提升、農田灌溉建設更新，絕非將會長由民選改為官派即可改善；多數農民關心的是灌溉用水權益保障、溝渠崩壞時找誰處理、農業用水如何調度，這些絕非換水利會長或會務委員即可改變。若民進黨政府認為中央部會無流域管理整合機制，僅將民選會長改官派就叫作改革，恐是本末倒置。