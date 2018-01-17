水利會將納入 農水署擬設6分署

2018-01-17

〔記者吳欣恬、蘇芳禾／台北報導〕在立法院院會三讀通過「農田水利會組織通則修正案」後，農委會將進一步訂定「農田水利會改制條例草案」，處理改制事宜，未來水利會將納入農委會升格農業部下的「農村及農田水利署」，人事將改採雙軌制，而由分署長兼任代表人，水利會現有七百多億現金及土地資產，要另設特種基金、法人，或續由水利會管理，將再與各水利會協商確定，新案最快八月底前送立院審議。

資產如何處理 將再協商

農委會主委林聰賢說，將來改制「分署」都是公務體系，所以各分署長等同現有簡任十到十一職等任用；水利會服務部分，保留原來在地彈性，小組長、水門管理員、掌水工等，都保留現有遍佈村里、工作站的服務型態。

農委會農田水利處科長林國華表示，已陸續和包括宜蘭、七星、石門、苗栗、南投、彰化、嘉南、高雄、屏東等九個農田水利會溝通，根據其意見反映，在組織設計和資產運用管理上，除了農委會原先提的方案外，另外設計第二方案。接下來會持續和其他八個農田水利會溝通，最後一定會以大家都接受的方案放入專法。

農委會原先規劃，改制後的農田水利會將納入農委會升格成農業部下的「農村及農田水利署」，下設六分署，將各地水利會併入。農委會原針對各地水利會資產管理所規劃的方案，是成立特種基金管理現金和公務預算，其他資產則成立公設財團法人。

目前另一方案，是考量水利會現行人事制度較穩定，各地水利會希望維持主體性，因此名稱不變，保留總幹事以下的文官制度，不再有會長，而是由分署長兼各地水利會的代表人，決策須經代表人同意。因此，水利會的資產也不須法人化，仍由各水利會自行管理，但分署可進行資源統整調度運用。

在人員權益保障方面，各地農田水利會的人事制度採雙軌制的規劃案，已獲行政院人事總處和銓敘部的同意，現職員工職務內容和升遷制度將不受影響，而原技工、工友、約聘僱人員將繼續聘用，遇缺不補。新進人員則為公務人員，負責涉及公權力的事務。待現職員工退休，雙軌制過渡期不設期限。