水利會改制 擴大灌區 除選舉弊病

2018-01-17

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院院會三讀通過「農田水利會組織通則修正案」，水利會將改制為公務機關，農委會昨表示，這項修法結果，能讓灌區擴大，可逐步統整全國耕作農田都逐步納入灌區，也讓農田水利工程能系統化、更有效率，提高水資源的利用效率，並可以免除選舉弊病，改善公權力不足的問題。

全國耕作農田逐步納入灌區

農委會指出，目前全國六十八萬公頃可供糧食生產的農地，尚有卅七萬公頃未納農田水利會灌區管理。官員透露，過去有些水利會的會務委員會反對擴大灌區，擔心資源被瓜分或無法獲得新加入會員的選票支持。

改制後，農委會將依灌區外農地水源、地形、土壤及氣候條件狀況，規劃因地制宜的農田灌溉設施，預計每年以五十億元經費，擴大兩萬公頃灌區，希望統整全國耕作農田都逐步納入灌區。

改制後也可解決農田水利會公權力不足問題，賦予農田水利會對灌溉水質污染不法行為處置的公權力。官員指出，曾有水利會員工在處理灌溉水污染過程中遭受攻擊，現行水利會為公法人，只能以傷害罪提起告訴，未來水利會改制為公務機關，則可以妨害公務加重論處。

政治大學地政學系教授徐世榮指出，現行農田水利會沒有公權力，無法處理水污染的課題，相當令人擔憂。目前國內農地數量已不足，質的部分也不斷有污染產生，農舍或農地違規工廠排放污水在灌溉渠道裡，他強調，農業用水是國家重要水源，應有重要規劃和調配，但現在很多農田水利會可能不是按法規規定在走，而是在賣水賺錢，悖離農民福祉和農業永續發展，希望未來政府可以更有效率統整運用水資源。

徐世榮也指出，目前農田水利會的灌區僅卅一萬公頃，其他卅七萬公頃的農地無法納入灌區，這些農地的農民無法成為會員，是很大缺失，過去國家每年投入五、六十億元的資源在農田水利會，這些錢也似乎都無法受到監督，感覺是黑箱，改制公務機關可打開黑箱、更透明，或許可以讓農田水利會更健康。

徐世榮更提及，農田水利會與地方政治有緊密關係，台灣地方政治被派系壟斷，很糟糕，而水利會在其中扮演了重要的角色。改制後可望帶來一股活水，成為改變地方政治的契機。