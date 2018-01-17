挺再生能源 外銀可發台幣債券

2018-01-17

金管會估算 發行規模超過5千億元

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄昨表示，由於再生能源等重大建設的授信金額相當龐大，為協助外商銀行取得資金來源，近日將開放外銀在台分行可直接發行新台幣金融債券；金管會估算，外銀可發行台幣債券額度將超過五千億元，用以提供綠能相關建設的放款資金。

顧立雄昨出席「二○一八投資台灣高峰論壇」，他表示，再生能源等相關建設所需經費，動輒數百億元，為提升外銀在台灣的放款能量，日前已修訂相關辦法，放寬外銀授信條件及門檻，包括：對單一客戶提高融資限額、放寬可放款總餘額倍數等。

另外，金管會將開放外銀可以發行台幣債券，做為授信資金來源。顧立雄指出，再生能源相關建設的授信規模龐大，但外銀在國內要吸收資金較不容易，為協助其取得中長期放款資金來源，將允許外銀可在台灣發債籌資。

金管會銀行局副局長王立群指出，由於離岸風電建設屬於長期專案融資，外銀辦理相關專案融資已有多年經驗及專業能力，但因據點有限，吸收新台幣存款較不容易，開放外銀在台分行發行台幣債券，彌補其中長期台幣資金缺口，有助外銀引進離岸風電專業融資經驗，提供大型投資計畫所需資金。

王立群說明，未來外銀發行的台幣債券，須用於我國境內的「重大公共建設」（如五加二產業）、「離岸風電建設」及「綠能產業建設」相關投融資，估計可發行總額為五二七二億元。

上市櫃掛牌 將不以獲利為條件

此外，顧立雄透露，金管會正在推動多元上市櫃條件，未來上市櫃掛牌將不以獲利為條件，凡「市值」或「淨值」符合達到一定門檻條件，就能申請上市櫃；目前證交所等單位正在研議，上市將以市值五十億元、上櫃則以淨值六億元為門檻。

至於今年ＩＰＯ（首次公開發行）掛牌目標？顧立雄指出，今年會努力加強，透過法規鬆綁等，預計上市、上櫃與興櫃掛牌數，今年可望新增一百家。