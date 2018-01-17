Fintech協會︰金融科技、新創 無法大魚帶小魚

2018-01-17

避免大吃小 應讓小公司變大

〔記者廖千瑩／台北報導〕金融科技協會理事長王可言昨直言，產業區塊鏈影響層面廣泛、ＡＩ（人工智慧）今年也會有較大進展，ＡＰＩ（應用程式接口）整合平台就相形重要，但要發展台灣金融科技跟新創產業，不能是「大魚帶小魚」，因過去經驗是大魚常會把小魚吃了，針對顛覆性創新產業，應是讓小公司變大，進而刺激金融業轉型；政府能做的就是法規鬆綁、鼓勵投資、改善環境及培養國際觀人才，才有助於營造合適的投資環境。

王可言昨在「二○一八投資台灣高峰論壇」發表專題演講時表示，產業區塊鏈影響農業、醫療、金融等，ＡＩ成熟技術如語音辨識、影像辨識等，對各產業也會產生功效，今年預期會有較大進展；由此來看，ＡＰＩ整合平台就很重要，包括雲端、大數據與區塊鏈都可透過ＡＰＩ管理平台整合，用生態圈的概念經營。

王可言認為，有很多技術才剛出來，產業也不會那麼快被影響，政府建議可以大魚帶小魚，或是以金融業帶動新創方式去做，但這是行不通的，過去經驗是大魚會把小魚吃了，針對顛覆性創新產業，應該設法讓小公司變大，刺激金融業轉型。

王可言說，法規鬆綁、環境改善與鼓勵投資等，這些政府都可以做，重點是不要讓公法人與民爭利，且台灣市場太小，應該要培養具備國際觀的人才跟團隊。

王可言指出，台灣發展ＡＩ，現在有幾家公司在做，不過需要更多ＡＩ公司來形成一個產業，政府可鼓勵學校跟外面公司一起培養，例如祭出獎勵措施等。