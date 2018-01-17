賴揆︰發展經濟 鼓勵投資最核心

2018-01-17

籲公私協力 透過前瞻帶動民間資金

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院長賴清德昨出席「二○一八投資台灣高峰論壇」時表示，行政院當前最重要的工作就是發展經濟，其中最核心的就是鼓勵投資，因投資不足就會失去經濟成長動能，也不利薪資提升；他呼籲公私協力，透過前瞻基礎建設，由政府公部門投資帶動民間資金注入，一起拚經濟。

智庫︰壽險資金 導入公共建設

台灣產經建研社董事長洪奇昌分析，雖然台灣去年經濟成長率估達二．五三％，但投資率低、過去十年超額儲蓄逾十四兆，壽險資金有七成到境外投資，「當沒有投資，就沒有成長動能，也沒有驅動薪資成長動力」，台灣才會面臨「低投資、低成長、低薪資」的三大困境；解決之道應該要讓壽險資金透過政府、民間合法制度進入各種公共建設，包括綠能及高齡產業等。

台灣金融研訓院董事長洪茂蔚與中華經濟研究院院長吳中書都提到，台灣投資率持續下滑是警訊，雖然美、韓投資率也不如八○年代，但台灣衰退更為嚴重；台灣投資不振，不光是外人不來投資，國人對外投資也是在下滑，這並不是一件好事。

賴清德表示，他上任後親自主持加速投資台灣專案會議，排除投資障礙，解決土地、水、電、人才、人力等五缺問題，也鬆綁勞動市場，建立有彈性的勞動體制，保障勞方權益，也提供勞資合作空間；行政院也建立平台，媒合民間投資「前瞻基礎建設」或「五加二產業創新」，與台灣經濟發展結合在一起。

賴清德強調，立法院已通過前瞻計畫經費與期程，四年四千兩百億元為一期，除透過前瞻基礎建設的推動解決台灣下一階段基礎建設需求外，更期盼由公部門的投資帶動民間資金投入，共同發展台灣經濟。

鬆綁法規 打造完整新創生態

賴清德另表示，在鼓勵新創投資上，政府更致力於打造完整新創生態系，最關鍵的莫過於法規鬆綁，包括「產業創新條例」、「金融科技發展與創新實驗條例草案」都已在立院三讀通過，「公司法」修正草案也送到立院審議，希望建立新創友善的投資環境，助新創產業一臂之力。