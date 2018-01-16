海巡扣駁油船 斷中國船補給

2018-01-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船越界捕魚危害我海洋資源，原來是有中國的「海上加油站」在背後撐腰補給油料，才讓中國漁船長期肆無忌憚大舉入侵我國海域！

中國船越界捕撈 影響漁業

土魠魚每年入冬會出現在澎湖海域，愈近農曆春節愈肥美，價格愈高，因而被漁民視為「白金」，也引起中國漁民覬覦，每當東北季風起，中國漁船即大舉越界捕撈，往往一待就是數個月，海巡署海洋巡防總局澎湖海巡隊昨擴大威力掃蕩，在翁公石西北海域查扣中國駁油船「海源638號」，成功截斷中國漁船油料補給線。

由於中國漁船在澎湖地區頻繁越界捕魚，經常利用海象惡劣或夜色掩護近岸避風或作業，海巡隊特別於前天深夜時段，鎖定小門西北及七美西南海域進行掃蕩，在小門西北附近海域，發現一艘疑似專門幫中國漁船加油的駁油船，形同海上加油站的駁油船不敢掛上船名，藉以躲避查緝。

澎湖海巡隊指出，兩艘巡防艦艇尾隨跟監，昨上午七時許，當駁油船來到翁公石西北二十二．五浬處，發現駁油船未經許可跨越海峽中線，擅自進入我方禁、限制海域（距領海基線外二十一浬），經廣播數次命令停船受檢無效後，巡防艦艇強行登檢取締，登船後查出是「海源638號」中國駁油船，船上有陳姓船長等七人，全案依據違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例押返馬公港隊部調查。

據了解，海源號駁油船滿載可達三百噸油料，此次僅載運一百五十噸油料，預估可供給十五艘中國漁船加油（每艘十噸），還好及時查獲，切斷中國漁船補給途徑，失去駁油船的補給，中國漁船會被迫折返母港加油，往返需要較長時間，否則中國十五艘漁船長期滯留澎湖海域，恐將造成海洋浩劫，影響漁業生態。