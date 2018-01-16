151位學者專家連署 學界挺水利會改制

2018-01-16

〔記者林彥彤、曾韋禎、林良昇、陳文嬋／綜合報導〕立法院臨時會今將處理攸關水利會改制為公務機關、停辦第五屆選舉的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」。

這兩天已有高達一百五十一位農業相關學者專家，連署支持政府推動農田水利會改制案；嘉南農田水利會會長楊明風還透露，全國水利會相關員工約有六千多人，先前已有四千多名員工連署支持升格為公務機關，因認為這樣對員工工作權益比較有保障。

員工多半支持升格 工作權益較有保障

立院民進黨團總召柯建銘表示，這已討論近三十年，國民黨當年也支持，今天務必完成三讀。國民黨團則宣稱，將號召五、六千人到場抗議，未來會提出公投、釋憲等手段反制到底。

不過，支持水利會改制公務機關的聲浪也持續湧現。高雄、屏東、宜蘭、石門、新竹、苗栗、南投、彰化、嘉南等九個農田水利會，串聯號召六百名會員今天北上農委會，將強烈表達支持政府推動農田水利會改制。

立院今拚三讀 藍宣稱號召數千人抗爭

學術界方面，目前已有九十四位大學農學院學者，以及五十七位環境、土木工程等農業相關領域，共一百五十一位學者專家連署支持農田水利會改制為公務機關。前農委會主委、台大園藝系教授李金龍、明道大學前校長陳世雄、屏科大食品安全管理研究所所長吳明昌、屏科大土木工程系主任王裕民及台大農經系前主任吳榮杰等學者赴農委會遞上支持改制的連署書。同時有九位會長在記者會上表態支持水利會改制。

李金龍等人期勉政府，「把握時機進行改革」。李金龍說，農田水利會改制是關乎農民的權益，因為這將會擴大灌溉區域，永續農業也才會有機會完成。

陳世雄指出，農業水資源對農業與環境都很有價值，但現在水利會卻賣水給工業，結果農民都要自己打井、用電抽水灌溉，導致地層下陷等問題。因此他認為農民灌溉的水資源應由政府統一規劃才合理，支持水利會改制為公務機關。

政院版「農田水利會組織通則部分條文修正草案」擬停止今年四月舉辦的第五屆水利會長選舉，並將北基等十五個水利會長的屆滿日，自今年五月三十一日延至二○二○年九月三十日；屆時併同任期屆滿的七星、瑠公兩水利會，改制為公務機關。