幼教津貼 7年投入500億》重金補助 私幼趁勢漲價

2018-01-16

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化威脅，各級政府祭出幼教補助政策，中央補助五歲免學費，六都地方再加碼二到四歲，估算七年已投入近五百億元，但檢視去年六都生育率，較前年均不增反減，甚至跌回六年前水準。主計總處調查更發現，家長支付三至六歲兒童的私幼費用年年上漲，過去六年漲幅高達二十五．八％，遠高於經常性薪資及物價指數漲幅，教育團體質疑，幼教補助恐反而推升了私幼價格。

六年漲兩成六 補助恐進業者口袋

因應少子化，幼教津貼是各級政府鼓勵生育重要工具。教育部自九十九年推動五歲免學費補助（公幼免學費、私幼一年三萬元），一年補助約六十億元，五歲入園率升到近九十九％。

六都也陸續加碼，台北市推「祝妳好孕」，台南市發「教保券」；四年後桃園市推「兒童津貼」，台中市則推「托育一條龍」。今年部分再加碼，北市將推三歲和四歲免學費；台南則預計二月新推「私幼公立化」，完全補貼公私幼學雜費差額，最高估可補貼十萬元。

六都陸續加碼 生育率不增反減

但檢視六都最新生育率，卻都不增反減。桃園二○一六年生育率曾達高峰一．四，居六都之冠，但去年跌到一．二九。新北、台南及高雄均只○．九多，台北市一．○七和台中市一．○一。

更需注意的是，主計總處調查，家長支付三至六歲私幼費用，從九十九年平均每月八一九七元，一○五年飆漲到一萬○三一一元，近六年私幼漲幅高達二十五．八％；托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，中央和地方幼教津貼，過去七年估已發近五百億元，但私幼收費漲幅達二十五．八％，亦即政府月補兩千五百元，私幼收費就漲兩千一百元，幾乎是「補多少、私幼漲多少」，補助恐讓公帑進業者口袋，卻未幫到家長。

托盟更指，如再比對過去六年，每人每月經常性薪資僅漲八．四％，物價指數漲六．六％，顯示幼教補助恐反推升私幼價格，須徹底檢討；呼籲增設公幼才能發揮助生效果。

行政院政務委員林萬億坦言，二○○三年後全國整體出生率一直降到約一．一，中央和地方投入甚多資源補助幼教，仍無法有效拉高出生率，顯示對抗少子化策略須重新思考，除了賴院長提出參考台南的「私幼公共化」想法，增設公共化幼園、免學費向下延伸等都是可能對策，政院將在農曆年後說明最新規劃。