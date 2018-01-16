2018-01-16

記者黃以敬／特稿

少子化更趨惡化，各級政府無不絞盡腦汁及荷包，希望創造誘因提高國人生育率，而歐美國家研究及實例顯示，相較於一次性的生育津貼，長期而穩定的幼教補貼等育兒津貼，確實較有助生育意願提升；但如何補助能有助減輕家長負擔，卻不致造成幼教市場「水漲船高」的漲價亂象，正是最大挑戰所在，中央到地方的幼教補貼都需要更精準的財政精算數據與生育目標設定，否則演成撒錢大戲。

目前幼教補助，主要有教育團體主張的「增設公幼」、教育部推的「免學費」定額補貼；加上賴揆最新喊出「私幼公共化」，補足公私立幼兒園學雜費差額，希望全國七成的私幼，能以平價模式補足公幼不足，也免私幼倒閉造成社會問題。

各種方式都有優劣，「增設公幼」最大難題是硬體與人事所需經費龐大，也怕設一堆公幼卻成「蚊子館」。而教部預計四年八十一億增公共幼教一千多班，公幼若要增到百分之百，光新建經費估需六、七百億。

「私幼公共化」也所費不貲，若以賴揆舉例補貼七萬為例，民團估算四至二歲幼兒每年恐需至少四百億補貼，若擴大都會貴族私幼，差額更不止七萬；而政府以公帑補貼去介入幼教市場，最怕是養肥了私幼荷包，私幼品質卻未提升。

「免學費」則估計一年全國補貼七十多億，目前五歲入園率九十六％、算不錯，因此多數縣市多折衷作此選擇；但到底有無減少生育率降幅？對私幼能有逼使提升品質的經濟手段？也須檢視。

政院即將端出少子化因應方案，花錢補助恐難免，但須先看目標為何，如著眼入園率，三萬免學費補助似足夠；如要讓所有私幼補足公幼容量而作差額補貼，則須精算經費及財源何在，錢須花在刀口上，最怕賠了夫人又折兵，少子化因應還是無法達標。