教團憂心補貼私幼 恐讓學雜費變相飆漲

2018-01-16

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕幼教學費補貼能否起效果？教團看法比較悲觀，擔憂反而促使學雜費變相飆漲。但年輕父母認為，政府如果能補助學費和增設平價幼兒園，多少能提高生育的意願，但有人認為，恐須是每兒每月補貼一萬元的長期補助，會比較有幫助。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，私幼非營利化後，做得差的私幼恐因政府補貼而起死回生，再以其他名目增加收費，衍生出各種荒謬的收費項目，無法真正減少年輕夫妻的育兒經濟負擔；而私幼目前的師資素質和教學品質非常亂，政府不能只看到經濟面，更應關注培育未來人才的教育層面，只有增設公幼才是正道。

台南市教產工會秘書長許又仁表示，與其花錢補助私幼，應更積極將各小學留下的閒置教室，改建成附設幼兒園或非營利幼兒園，經費用在增加公立幼兒園數量，以補助每區的公共幼兒園。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，政府要提振生育率，必須面對生育率超低實是「多重病因」的社會現象，包括總體經濟不佳，如青年薪資偏低與就業難度高，與家庭政策相關的公共托育不足、職場和工時彈性不大，以及育嬰假形同具文只有八％申請等等，年輕夫妻在工作和家庭照顧下的雙重生活壓力之大，無法獲得緩解，「多重病因」須提出「多重解方」，否則政府錢發得愈來愈多，效果卻可能還是很有限。

新北市卅歲銀行行員劉庭宇表示，房貸壓力大，一個月拿不出一萬多元私幼學雜費，女兒四歲也讀不起中班，政府若每兒每月補貼一萬元，或許才能提升生育率。

台中市卅五歲許小姐結婚一年多尚未生育，她表示，僅五歲幼兒有免學費補助，幼兒園費用比大學貴，叫家長怎麼敢生，如能補助學費和增設平價幼兒園，多少能提高生育意願，盼政府設立更多托育單位，從出生到國小前，能有一系列的照顧，才能讓家長生小孩沒有後顧之憂。