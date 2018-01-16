國發會、學者：私幼公共化 供過於求最佳解方

2018-01-16

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院長賴清德拋出「私幼公共化」作為少子化解方之一，曾任屏東縣及台中市教育局長的中山大學教授顏慶祥指出，「私幼公共化政策」可定位為「類義務教育」的前行政策，亦即將義務教育向下延伸的準備，應可有助力抗少子化威脅。國發會官員也強調，這是目前幼托總量「供過於求之下的最佳解方」。

台南公私幼的供給率九成，實際入園率七成，總量供過於求，若再大量增設公幼，經費龐大也恐出現蚊子館；推動差額補貼的私幼公共化，家長僅須支付每年二萬多元的公幼收費，期藉補助手段，促使私幼改善教學及人事待遇，也減少私幼倒閉可能造成的社會問題。國發會官員指出，這應是目前政府、家長和孩童、幼教三贏的最佳解方，但配套確實需要徵選把關，未獨厚或圖利特定私幼，也要避免變相漲價。

私幼公共化包括公幼收費（家長免繳學雜費，僅支付比照公幼基準之代辦費）、永續經營（徵選、查核，增加收入須用於增聘人力及改善教學設施）、提升教學（須提升品質和發展特色）、改善薪資（第一年調薪十五％，以後每年三％升至非營利幼兒園標準），希望使家長安心托育，教保員穩定就業、幼兒園穩健發展。

顏慶祥表示，如僅興辦非營利幼兒園所、公立幼所，速度慢且需一大筆經費，若只提高幼兒學費補助，最終也恐落入業者口袋。要推動「類義務教育」，私幼經費、師資、品質就應有一定水準，政府據此給予輔導和補助，使家長教育選擇權更多元。

顏慶祥指出，而從過去到現在，中央到地方政府都提高補助，也未能提高生育率，私幼也趁機漲價，家長幼兒未受惠，未來可改成「五箭齊發」，加速運用閒置校舍空間，委託民間教團辦公辦民營幼兒園；鼓勵公立小學增設幼兒園；對企業機關、醫院、社區大樓辦理幼托給予減稅等鼓勵；縣市則須落實審核私幼的學雜費；中央政府也可進行義務教育向下延伸的前行政策規劃。