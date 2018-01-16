離岸風電投資近兆 遴選結果4月出爐

2018-01-16

預估到2025年新增1.8萬就業機會

帶動國產化產值1218億

〔記者黃佩君／台北報導〕離岸風電風場遴選辦法昨正式出爐。經濟部長沈榮津表示，預計四月下旬將公告遴選結果，選出三．五ＧＷ風場適用躉購電價後，另二ＧＷ將採競價，預計六月下旬底定。

能源局預估，至二○二五年，整體五．五ＧＷ風場開發將為台灣帶來九六二五億元投資、年發電量一九八億度及新增一．八萬個就業機會；經濟部工業局長呂正華表示，預估到二○二五年，可帶動國產化產值達一二一八億元。

沈榮津表示，在他親自與各風場開發商溝通、獲得一致共識後，才確定國內產業關聯鏈結（本土化）執行計畫；辦法仍維持技術能力佔六十％、財務能力佔四十％的評分規則，並在申請電業籌設許可前，得先提出本土化相關規劃及保證，也就是開發商須提供台灣供應商的「承攬條件性合約」。

根據規劃，在二○二二年前完成併網的風場廠商，得於二○一八年提出本土化承諾，之後完成併網者則於二○一九年提出；遴選將於三月底截止收件、四月辦理遴選會議及容量分配、四月下旬公告遴選結果，獲選廠商第三季簽訂行政契約，並繳交保證金。剩餘二ＧＷ適用競標者，於五月上旬公開可併網容量並辦理競價、六月中旬截止收件、六月下旬分配剩餘容量。

外界疑慮，較有優勢開發商是否將在遴選階段「贏者全拿」？能源局長林全能強調，有設計容量核配上限，在二○二一年後完工併聯者，第一名風場開發商以四十％為上限、第二序位為三十％、第三為二十％、其餘十％；若再加計二○二二年前併網評選出兩序位，至二○二五年前，約有六個風場開發商有望進入遴選。

三大產值︰電纜、塔架及水下基礎

至於本土化部分，呂正華說，估計到二○二五年，離岸風電可帶動國內相關產業年產值達一二一八億元；前三大產值項目包括電纜、塔架及水下基礎。