勞動部︰施行細則會審慎研酌

2018-01-16

〔記者李雅雯／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶昨針對勞基法修正版本，提出四項施行細則訂定建議。勞動部發言人陳明仁一一回應，並強調目前施行細則配套條文正在研擬中，絕對會審慎研酌。

陳明仁說，勞動部正在研擬施行細則配套條文，訂立施行細則過程及未來落實勞基法相關作為，都會與地方政府討論、共商，「感謝台北市勞動局賴局長的建議」。

針對「加班換補休應設立期限」建議，據了解，勞動部規劃將在施行細則中加入年限，帶入合理的、可實施的年限，但究竟採半年、一年或一年以上，尚未定案，勞動部將納入各方意見參考後才會提出。

至於「每三個月加班上限是哪三個月」，勞動部解釋，法條中寫的是「每」三個月不得超過一百三十八小時，指的就是連續三個月，絕不會是跳月份計算；而連續三個月是指一年一季的一、二、三月，或是跨年度的去年十二月至今年一、二月，勞動部將傾向交由勞資雙方協商，因應各行業做彈性調整，雇主須擔負舉證責任，舉證連續三個月的起訖點，是由勞資雙方協商後同意施行。

另「鬆綁七休一」、「延長加班工時上限」和「縮短輪班間隔」等例外彈性，以及「備查程序需在多久內完成」、「事業單位行業別由中央目的事業主管機關認定」等建議，勞動部表示，這部分還在規劃，將於施行細則中寫明，適用「鬆綁七休一」、「縮短輪班間隔」等例外彈性的行業別，中央目的事業主管機關絕對會先做盤點、嚴格把關。