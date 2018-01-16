勞基新法規 北市勞動局提4建議

2018-01-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕新修正「勞動基準法」三月一日上路，台北市勞動局昨提出四項建議，包括「加班補休應設期限」、「每三個月加班時數計算週期應明確」、「依法備查應設期限」、「企業行業別應由中央目的事業主管機關認定」，希望能在「勞基法」施行細則明訂。北市勞動局長賴香伶強調，是善意建議、好的方案，希望中央參考。

賴香伶說明，加班補休設定期限是透過勞資協商，法律上未定義是一年或半年；而「每三個月」加班時數計算週期應明確定義是「每三個月」還是「任三個月」，若屬於前者，「可能會發生連續四個月五十四小時」。另，勞資會議所協商的輪班期限及加班時數，皆須向地方政府報備，但未約束報備期限，對於即時查核不利；而企業行業別在營業額跟人數都是開放時就該審視，因此應由中央認定。她說，希望中央能在上路前補足，讓勞雇能有明確規範。

面對新修勞基法即將上路，北市勞動局也提出四項因應方案，包括「預防過勞職安」、「強化設置勞資會議」、「監督工時彈性化」、「新修正勞基法教育課程」。針對適用勞動基準法第八十四條之一、也就是「責任制條款」的勞工，勞動局將首創把勞工健康狀況列為核定要件；賴香伶說明，企業若違反約定書，勞動局可行使廢止權。

此外，北市勞動局三月起專案稽查國營、交通及醫療業、近一年違反每日十二小時上限及每月加班時數上限企業、採輪班、長工時過勞風險行業等，也將因應新修正勞基法，提供教育課程。